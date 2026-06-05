​Alerta: pronóstico de tormenta eléctrica durante Argentina – Honduras 

La Selección Argentina enfrentará a Honduras, en el penúltimo amistoso previo al Mundial, en el estadio Kyle Fielde de Texas, el próximo sábado a las 20.00 hora loca (21.00 de Buenos Aires). Y surgió una preocupación con el pronóstico meteorológico: hay previsión de lluvias y tormentas eléctricas para la hora del partido.

Olé chequeó en diversos sitios especializados y verificó la posibilidad, con temperaturas promedio entre 23 y 25 grados. Aunque también se menciona la posibilidad de que sean solo chubascos.

El protocolo en USA

En Estados Unidos hay un protocolo muy estricto en estos casos y se observó durante el Mundial de Clubes 2025.

Se utilizan sistemas de radar avanzados y detectores de rayos por goteo. Si se registra un impacto de rayo dentro de un radio de ocho millas (aproximadamente 12.8 kilómetros) del estadio, la actividad se interrumpe de inmediato.

De ser así, no solo se retiran los jugadores y los árbitros al vestuario; se ordena formalmente a los espectadores abandonar las tribunas expuestas y buscar refugio en las zonas techadas o pasillos internos del estadio.

Una vez que el partido se suspende, el juego no puede reanudarse hasta que pasen 30 minutos consecutivos sin que se detecte ningún rayo dentro de ese radio de ocho millas. Cada vez que cae un nuevo rayo dentro del límite, el cronómetro de 30 minutos se reinicia desde cero.

Lisandro Martinez en una práctica de la Selección Argentina en Kansas (prensa AFA). Lisandro Martinez en una práctica de la Selección Argentina en Kansas (prensa AFA).

Entrenamiento de la Selección en Kansas. Entrenamiento de la Selección en Kansas.

El siguiente amistoso

Argentina jugará el martes próximo, a las 22.00 de Buenos Aires, ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, estado de Alabama.

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