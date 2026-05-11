​Alerta en la Selección: Molina se desgarró a 32 días del Mundial 

Falta poquito más de un mes para el inicio del Mundial 2026, y cada situación física para a ser un motivo de alama para los jugadores y sus selecciones. En este caso, el que puso en alerta al cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue Nahuel Molina, quien sufrió un desgarro y se perderá lo que queda de la temporada con el Atlético de Madrid.

La exigente temporada le está pasando factura al equipo del Cholo Simeone, que viene de quedarse a las puertas de jugar la final de la Champions. El propio Julián Álvarez arrastra algunas molestias -no estuvo el sábado en la derrota vs. Celta de Vigo-, Nico González está en proceso de recuperación y ahora se sumó Molina.

Por lo pronto, el campeón del mundo se perderá los tres duelos que le quedan al Aleti antes del final de la Liga, y podría volver a sumar rodaje en los amistosos previos a la Copa del Mundo con la Selección. El caso, claro está, será monitoreado de cerca desde el predio de Ezeiza.

Molina sumó media hora de fútbol vs. Celta (REUTERS). Molina sumó media hora de fútbol vs. Celta (REUTERS).

El lateral, que ingresó desde el banco y sumó media hora de juego el sábado, padece una lesión muscular grado 1, lo que le demandará aproximadamente 20 días de recuperación. Así las cosas, llegaría en condiciones al debut mundialista, aunque probablemente falto de ritmo.

Antes del debut con Argelia en Kansas (16 de junio), la Selección jugará dos amistosos en Estados Unidos: el sábado 6 de ese mes, en el estadio Kyle Field de Texas, ante Honduras y el martes 9 contra Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn (Alabama).

El Grupo J del Mundial. El Grupo J del Mundial.

Luego sí será el momento de arrancar la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Por el Grupo J, debutará vs. Argelia, luego chocará con Austria el 22/6 y cerrará la zona ante Jordania, el 27/6.

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