​Alerta en Boca por un jugador que podría sumarse a la lista de bajas 

Alerta en Boca Predio. Ángel Romero no pudo entrenarse por la dolencia muscular que lo sacó del partido por Copa Argentina y que se mantuvo en el retorno del Xeneize a las prácticas. Ante este panorama, el cuerpo médico no quiso perder tiempo y mandó al atacante directo a realizarse un estudio para determinar si se trata solo de una sobrecarga o si hay una lesión fibrilar que lo margine de las canchas.
De mínima, el Mellizo está en duda para el choque con Gimnasia de Mendoza. Si bien fue titular contra el Lobo de Chivilcoy, no estaba previsto que fuera desde el inicio el sábado en la Bombonera. Pero en definitiva, el paraguayo podría sumarse a la lista de bajas, que es bastante larga.