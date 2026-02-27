​Alerta en Boca por un jugador que podría sumarse a la lista de bajas 

Alerta en Boca Predio. Ángel Romero no pudo entrenarse por la dolencia muscular que lo sacó del partido por Copa Argentina y que se mantuvo en el retorno del Xeneize a las prácticas. Ante este panorama, el cuerpo médico no quiso perder tiempo y mandó al atacante directo a realizarse un estudio para determinar si se trata solo de una sobrecarga o si hay una lesión fibrilar que lo margine de las canchas.