​Alcaraz: “Voy a perder el número uno” 

Carlos Alcaraz admitió que podría ceder el número uno del ranking durante la gira de sobre polvo de ladrillo, pese a su sólido debut en el Masters 1000 de Montecarlo. El español avanzó a los octavos de final tras vencer al argentino Sebastián Báez (65°) por 6-1 y 6-3, pero puso el foco en la dificultad de sostener la cima en las próximas semanas.

“Para ser honesto, voy a perder el número uno mundial. No sé si será en este torneo o en el próximo. Defiendo muchos puntos, lo cual va a ser muy difícil. Incluso si los defiendo, Jannik va a sumar puntos en estos torneos sin tener que defender ninguno“, reconoció.

La presión de defender puntos en la gira

El actual líder del ranking afronta el tramo sobre polvo de ladrillo con una gran cantidad de unidades por revalidar. Defiende títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros, además de la final en Barcelona, lo que complica su permanencia en la cima.

Su principal perseguidor, el italiano Jannik Sinner (2°), llega con menos exigencias en ese sentido, lo que le permitiría recortar distancias incluso sin necesidad de conquistar todos los torneos. El propio Alcaraz reconoció ese escenario al analizar la pelea por el liderazgo.

Alcaraz en el ATP Masters 1000 de Monte Carlo. (foto: REUTER) Alcaraz en el ATP Masters 1000 de Monte Carlo. (foto: REUTER)

El ranking, fuera de su prioridad inmediata

Más allá de la posible pérdida del primer puesto, el español aseguró que su objetivo pasa por encontrar sensaciones y competir bien durante la gira europea. El foco, explicó, está puesto en el rendimiento y no en la calculadora.

“Yo intentaré jugar lo mejor posible, pero ahora mismo el número uno no está en mi mente. Sólo intento sentirme lo mejor posible en tierra, y a ver cómo va la gira en general”, afirmó.

Alcaraz volverá a jugar en octavos de final ante el ganador del cruce entre el argentino Tomás Etcheverry (30°) y el francés Terence Atmane (45°), mientras intenta sostener su nivel en una superficie clave para el ranking.

Alcaraz vs. Sebastián Báez. (foto:reuters) Alcaraz vs. Sebastián Báez. (foto:reuters)

Los próximos pasos de Alcaraz tras avanzar en Montecarlo

El español volverá a jugar el jueves 9 de abril por los octavos de final ante un rival por definir. Luego continuará su gira de tierra batida con el ATP 500 de Barcelona (13-19 de abril) y el Masters 1000 de Madrid (22 de abril-3 de mayo), antes de encarar los otros grandes objetivos de la temporada sobre arcilla: Roma y Roland Garros.

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