​Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil con un tiempo histórico 

La nadadora argentina Agostina Hein convirtió este martes en un día histórico para nuestro deporte al consagrarse campeona mundial juvenil en los 400 metros medley en la ciudad de Otopeni, Rumania, con un tiempo que además impuso el nuevo record nacional, sudamericano y del propio campeonato juvenil.

La deportista de 17 años marcó un registro de 4m34s34 que le permitió colgarse la medalla dorada y representar al país en lo más alto del podio. Además de este hito para el deporte argentino, su tiempo hizo trizas el record sudamericano que tenía su compatriota Georgina Bardach y que continuaba vigente desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, de 4m37s51.

La atleta, que fue la integrante más joven de la delegación olímpica argentina en París, celebró su carrera de este martes. “Estoy muy contenta por mi tiempo y por haber roto el récord sudamericano. He estado entrenando mucho para este tiempo”, expresó la deportista en declaraciones a la web oficial de la World Aquatics, la federación organizadora del Campeonato Mundial Juvenil 2025 y encargada de regular la natación competitiva a nivel internacional.

El logro de Hein, que significó el primer nuevo récord del día en la jornada inicial en el torneo disputado en Rumania, se construyó con solidez desde que la oriunda de Campana se fundió con el agua. Y es que, durante las series de la mañana, también hizo un trabajo notable: registró un tiempo de 4m37s87 (ya era para ella su mejor marca personal) que la posicionó primera entre las 47 competidoras. Tras ser la más veloz en esas eliminatorias, llegó el momento de confirmar su actuación con la final de la tarde. Y fue entonces que la argentina redobló sus esfuerzos para conquistar no solo el oro sino las múltiples plusmarcas que acompañaron su medalla. “Por la mañana, vi que estaba cerca del récord sudamericano y ahora lo he roto. He estado entrenando mucho, ha sido duro, pero me encanta competir con las otras chicas”, contó, feliz, tras imponerse sobre la británica Amalie Smith (4m35s49) y la japonesa Shuna Sasaki (4m38s94), quienes completaron el podio.

La atleta que llevó la bandera nacional a lo más alto este martes celebró una actuación que su calidad deportiva venía augurando, al igual que su presente. Y es que Hein fue una de las principales figuras de los Juegos Panamericanos Junior que todavía se dan cita en Asunción, Paraguay. Allí, cosechó ocho de las 16 medallas que sumó la delegación albiceleste en esa disciplina: se colgó la presea dorada en las pruebas individuales de 200m y 400m medley y 400m libre y conquistó cinco medallas en pruebas por equipos (plata en los relevos 4×100 combinado femenino, 4×200 libre femenino, 4×100 libre mixto y 4×100 combinado mixto y bronce en el 4×100 libre femenino).

Sin tiempo de festejar demasiado esos logros, Hein voló hacia tierras rumanas junto a sus compatriotas Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chaillou para competir en el Mundial. Su logro de este martes allí -que la convirtió en la segunda argentina en ser campeona juvenil luego de los oros de Delfina Pignatello en los 800m y 1500m libre de Indianápolis 2017- es también una confirmación para ella misma del trabajo que viene desarrollando y de su sostenido crecimiento, esos gracias a los que se volvió a coronar en la máxima competencia juvenil tras el bronce que ganó en los 800m libre durante la edición de Netanya 2023 en Israel.

“Quiero agradecer a mi familia y a mi equipo por el apoyo. Estoy muy, muy feliz”, se expresó la pupila de Sebastián Montero tras su logro en Otopeni. Durante la coronación y mientras se escuchaba el himno argentino sonando en su honor, Hein se conmovió y la emoción que transmitía en su rostro llegó hasta Argentina. Este miércoles volverá a competir, en la prueba de 800m libre, con una medalla dorada ya guardadita en el bolso, una confiada alegría habitándole el cuerpo y la ilusión entusiasmada de todo su país acompañándola.