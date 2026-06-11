​Agenda de TV de HOY, jueves 11 de junio: qué partidos se juegan en el inicio del Mundial 2026 

La agenda del fútbol no se detiene y este jueves 11 de junio se presenta con una propuesta atractiva para los fanáticos del deporte rey. Aunque la cartelera es acotada en cantidad de partidos, la calidad y el alcance internacional de los cruces prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Dos encuentros de selecciones capturarán la atención en diferentes momentos de la jornada.

El primer plato fuerte del día llegará en el horario de la tarde. A partir de las 16:00, las selecciones de México y Sudáfrica se verán las caras en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. Este compromiso contará con una amplia variedad de opciones para su transmisión en vivo, ya que se podrá sintonizar a través de la pantalla de Telefe y DSports, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+.

A medida que caiga la noche, la acción se trasladará a un choque de estilos muy diferentes. A las 23:00, Corea del Sur se enfrentará a la República Checa en un partido que cerrará la agenda futbolística del jueves. Este encuentro será ideal para los amantes del fútbol táctico y la velocidad que suelen proponer ambos combinados. Para quienes no quieran perderse este último enfrentamiento de la jornada, las opciones de pantalla también están confirmadas. El partido entre surcoreanos y checos será transmitido en directo por TyC Sports y DSports, mientras que la alternativa digital estará a cargo de la plataforma Paramount+.

República Checa viene de ganarla a Kosovo in Praga (EFE). República Checa viene de ganarla a Kosovo in Praga (EFE).

16.00: México vs. Sudáfrica | Telefe, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

23.00: Corea del Sur vs. República Checa | TyC Sports, DSports y Paramount+

Son Heung-min va por otro Mundial con Corea del Sur. Son Heung-min va por otro Mundial con Corea del Sur.

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