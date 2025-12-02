​Ademas de Arias, el otro jugador de Racing que se despediría del Cilindro ante Tigre 

01/12/2025 14:00hs.

Desde el banco de suplentes, Gabriel Ariasse despedirá de sus hinchas en el Cilindro este lunes desde las 21.30, ante Tigre, porque decidió no renovar el contrato que se le vence a fin de año en Racing. Pero no sería el único: Facundo Mura seguramente siga sus pasos, dado que también se le vence el vínculo su intención es cambiar de aire.

A diferencia del arquero de 38 años, el lateral por la derecha todavía no le comunicó su determinación a la dirigencia. “Lo hará cuando llegue a un acuerdo con un nuevo club y termine la competencia de Racing en el año”, le contaron a Olé desde el círculo íntimo del juagdor.

La representación de Mura se encuentra en plenas negociaciones con el Inter Miami de la MLS, aunque también hay equipos de otras ligas que lo pretenden. Ante al consulta sobre si existe una posibilidad de que continúe en el club de Avellaneda en 2026, la respuesta desde su entorno fue que “es mínima”. Esto únicamente podría suceder si se le caen las opciones que tiene sobre la mesa.

Desde 2024, con la dirigencia anterior, Mura venía reclamando una mejora salarial porque sus números quedaron muy atrasados. Eso hizo que Mura hoy perciba un sueldo de 4.000.000 de pesos brutos, lo que se traduce en 3.000.000 netos, según le confiaron a este diario desde el club. Las autoridades actuales le hicieron na oferta de 800.000 dólares de resarcimiento por 2024 y 2025, más un salario mejorado hasta fin de 2027.

Mura ganó cuatro títulos en Racing. (AP Photo/Gustavo Garello) Mura ganó cuatro títulos en Racing. (AP Photo/Gustavo Garello)

“La dirigencia de Racing hizo un esfuerzo muy grande para que Facundo se quiera quedar, pero decidió irse. Quiere buscar otros horizontes deportivos. Siente que en el club ya estuvo cuatro años y dio todo. Fueron cuatro años muy desgastantes, especialmente los primeros tres. La dirigencia anterior le hizo un contrato muy largo y con cláusulas de ajustes muy bajas. Desde el primer año quedó muy relegado económicamente. Ganaba muy poco plata”, le aseguraron a Olé del lado del defensor de 26 años.

Los 26 citados por Costas para recibir a Tigre. Vía Prensa Racing Los 26 citados por Costas para recibir a Tigre. Vía Prensa Racing

“Negociamos todo el año. Facu estuvo en todo momento pensando -agregó la fuente-, pero llegó a la conclusión de que quiere probar otras cosas . La dirigencia se portó muy bien. La realidad es que el jugador es el que no se quiere quedar. La negociación fue bárbara, con idas y vueltas. Nos manejamos 10 puntos. Por eso sigue jugando y estando disponible para llegar hasta donde lleguen”.

La Academia jugará en su cancha por última vez en el año

Quizá como suplente, este lunes Mura salga a la cancha de Racing por última vez. Ocurre que Racing, de eliminar a Tigre, afrontará la semifinal contra Boca en la Bombonera. Y de avanzar, disputará la final en Santiago del Estero.

Mura arribó a la Academia en 2022 y es el segundo jugador más antiguo del plantel, detrás de Arias (el arquero llegó en 2018). A lo largo de su trayectoria en el club hasta acá conquistó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Internacional de 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa de este 2025.

Los números de Mura en Racing

Con esta casaca jugó 145 encuentros, convirtió 12 goles y metió 15 asistencias. En este segundo semestre de 2025 se ganó la titularidad, pero ahora viene de una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, más allá de que integra la lista de 26 concentrados.

Mura llegó a Racing en 2022. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Mura llegó a Racing en 2022. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni