​Acassuso hizo historia y ascendió a la Primera Nacional 

De San Isidro al país. De La Quema a recorrer los cuatro puntos cardinales. De Norte a Sur, de Este a Oeste. Acassusoescribió una de las páginas más importantes de toda su historia: le ganó la finalísima del Reducido de la Primera B a Deportivo Armenio por 2-1 en el global, se quedó con el segundo ascenso (Midland, el otro) y retornará a la Segunda División del fútbol argentino después de 79 años de navegar por las profundidades del Ascenso.

Acassuso – Resumen del ascenso de Acassuso

Chiqui Tapia estuvo en la cancha junto a Pipo Marín, Javier Méndez Cartier y Luciano Nakis. (Foto: Maxi Failla) Chiqui Tapia estuvo en la cancha junto a Pipo Marín, Javier Méndez Cartier y Luciano Nakis. (Foto: Maxi Failla)

El Quemero tuvo que transitar mucho camino por el sueño. Todo comenzó a inicios de temporada, cuando JJ Serrizuela se hizo cargo del equipo. La irregularidad llevó a que la dirigencia tomara la determinación de dar un golpe de timón a fines de septiembre y apostara por la llegada de Darío Lema, el mismo que había comenzado el año en Armenio, su rival en la definición del Reducido.

El Chavo no tuvo un buen comienzo ya que perdió tres de sus primeros cuatro encuentros. Sin embargo, logró los resultados necesarios para meterse en el mini torneo por el segundo boleto, en el que mostró su mejor versión: ganó tres duelos, empató dos, recibió apenas un gol y dejó en el camino a Villa San Carlos (su clásico rival), a un candidatazo como Real Pilar y al Tricolor.

Acassuso – Los festejos de Acassuso

El festejo de gol tras el 1-0 parcial. (Foto: Maxi Failla) El festejo de gol tras el 1-0 parcial. (Foto: Maxi Failla)

Lejos de sentir la presión en la final, Acassuso jugó con tranquilidad, fue contundente y no dejó dudas ante un rival que nunca estuvo a la altura, ni en la ida, ni ayer en Ingeniero Maschwitz. El 1-0 del primer cruce lo hizo dar un pasito adelante y, en la revancha, mostró el mismo anhelo para quedarse con el premio mayor. Rápidamente rompió el cero por el gol de David Escalante, de penal, luego de la zonza infracción de Imanol Segovia a Agustín Hermoso. ¿Luego? El local llegó a la igualdad en el ST con un cabezazo de Nahuel Troxler, aunque no le alcanzó para dar vuelta el marcador y llegar a los penales.

El ascenso de Ssuso es tan sorprendente como histórico. Porque nadie lo esperaba. Porque no arrancó siendo uno de los favoritos a dar pelea. Porque hace 79 años que no jugaba en la Segunda División (la última en 1946). Porque a inicios del siglo estaba en la ya extinta Primera D. Porque ahora es Nacional. Quema.

Acassuso – La pelea entre los jugadores de Acassuso y Armenio tras el final del partido