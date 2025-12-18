​A tres años de Qatar: uno por uno, qué chances tienen los campeones de jugar el Mundial 2026 

Es el último 18 de diciembre, aniversario de Qatar eterno, como vigente campeón del mundo. Mientras nos preguntamos por qué no se puede soñar con que el 19 de julio sea la próxima fecha de la patria futbolera y que la Selección logre el bicampeonato en Estados Unidos, Scaloni ya comenzó con la cuenta regresiva porque en menos de 175 días, jornada en que empezará el Mundial en el estadio Azteca, deberá entregar la nómina de 26 convocados para defender el título logrado en Lusail.

Y estos días de diciembre, donde los recuerdos se mezclan con la nostalgia, también pueden servir de análisis de lo que vendrá. Por supuesto que son momentos para poner bien fuerte Arráncamelo de Wos y rememorar los gritos de Messi, el golazo de Di María, la atajada de Dibu a Kolo Muani, y los penales que hicieron de la Scaloneta un equipo para la historia. Porque fue/es un grupo de futbolistas que consiguió dos Copa América, la Finalíssima y el Mundial.

Hace tres años, Argentina era campeón en Qatar. EFE/EPA/Friedemann Vogel Hace tres años, Argentina era campeón en Qatar. EFE/EPA/Friedemann Vogel

Pero hablar de Qatar no es hablar en pasado. Porque justamente este plantel no se quedó en el tiempo y de cara al debut ante Argelia en Kansas, se puede dar un hecho que hasta el momento nunca ocurrió en la historia de una Selección Argentina campeona del mundo. Y es que muchos de los que dieron la vuelta olímpica el 18 de diciembre serán parte de un nuevo Mundial. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos hay seguros? ¿Cuántos deben tener un gran semestre para meterse? ¿Cómo es la comparación con los ciclos 78-82 y 86-90? Preguntas y respuestas que te respondemos en Olé.

En general, en cuatro años cambian muchas cosas. Y por eso, cuando se hace el repaso de los procesos campeones del mundo, se encuentran muchas menos coincidencias que las que puede llegar a tener Scaloni. Hay un detalle: entre el 78 y 82 y entre el 86 y 90, pasaron cuatro años casi exactos, en cambio entre el 2022 y el 2026, la diferencia son tres años y medio. Puede parecer un dato menor, pero no lo es…

Cuando Menotti tuvo que elegir la plantilla para jugar el Mundial de España 1982, decidió repetir exactamente el 50 por ciento de los futbolistas. Once de los 22 que habían logrado la primera estrella en el Monumental en 1978: Fillol, Baley, Luis Galván, Olguín, Passarella, Tarantini, Gallego, Ardiles, Valencia, Kempes y Bertoni.

Cuando Bilardo tuvo que decidir los convocados para jugar el Mundial de Italia 1990 realizó un cambio muy drástico: apenas el 32 por ciento del grupo pudo ir en busca del sueño. Siete de los 22 que habían logrado la segunda estrella en el Azteca en 1986: Pumpido, Ruggeri, Checho Batista, Giusti, Olarticoechea, Burruchaga y el genio de Maradona.

A tres años de la consagración en Qatar. REUTERS/Hannah Mckay/File Photo A tres años de la consagración en Qatar. REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

Ahora, el que tiene que hacer ese trabajo ingrato (lo es, ya que es difícil decirle a alguien con el que fuiste feliz que ahora su tiempo pasó) es Lionel Scaloni. Pero en este ciclo las cosas parecen tan naturales por lo bien que lo lleva el cuerpo técnico y también porque jugadores trascendentales (ejemplo, Ángel Di María) decidieron dar un paso al costado, entendiendo que su etapa en la Selección ya había concluido.

Hoy, con la confirmación de que la lista será nuevamente de 26, el panorama marca que hay un gran porcentaje de los campeones de Qatar que están en condiciones de repetir. Y en este informe de Olé, lo retratamos en tres grandes grupos: los que están seguros, los que deben pelearla para poder jugar su segundo Mundial y los que ya no tendrán chances de intentar otra Copa del Mundo.

El borrador de Scaloni

Cuando se hace el repaso y el juego periodístico de quiénes disputarán el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, hay muchas certezas y esas tienen que ver con que más del 60% de los que lograron la gloria en Qatar repetirán. Y ese número puede llegar hasta casi el 75% si se dan ingresos de futbolistas que deben recuperar su gran nivel en el primer semestre de 2026.

Scaloni en el sorteo del Mundial. REUTERS/Stephanie Scarbrough Scaloni en el sorteo del Mundial. REUTERS/Stephanie Scarbrough

Los que van seguros

Siguiendo la lógica de citación y sumado a la información, hay grandes chances de que esta Scaloneta supere en otro ítem a los campeones del 78 y 86. Aquellos, repitieron el 50% en España y el 32% en Italia, y acá la cuenta da hasta el momento que el 61,5% de Qatar dirá presente para defender la corona.

Los que tienen su boleto picado, salvo alguna situación imprevista, son los arqueros Dibu Martínez y Rulli; los defensore s Montiel, Molina, Otamendi, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; los volantes De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; los delanteros Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada y el capitán Leo Messi. Es más, de estos 16 futbolistas es factible que salgan los 11 que debutarán ante Argelia.

Messi, a la espera de su propia confirmación, será convocado por Scaloni. REUTERS/Pablo Morano Messi, a la espera de su propia confirmación, será convocado por Scaloni. REUTERS/Pablo Morano

Los que la pelean

Con un grupo muy grande ya confirmado, hay cuatro campeones del mundo que saben que deberán ratificar en el comienzo del 2026 que su nivel continúa siendo de elite. Marcos Acuña, 34 años, viene de un 2025 irregular en River y terminó con la flechita para arriba, aunque también tuvo contratiempos físicos que le sacaron espacio en la Selección. La situación de Exequiel Palacios (27) tiene puntos de contacto con el Huevo en cuestiones como las lesiones ( sufrió un problema miotendinoso en la zona de su aductor derecho en septiembre, fue operado y su vuelta a las canchas se prevé en febrero), aunque nunca dejó de ser citado y es un jugador que al cuerpo técnico le encanta.

Hay dos campeones más con chances, aunque vienen un poco más relegados: Juan Foyth y Paulo Dybala. El central surgido de Estudiantes (27) puede cumplir varias funciones defensivas y eso gusta, pero recién ahora está tomando ritmo de competencias, luego de tener varias lesiones que lo complicaron mucho post Qatar. Estuvo en las últimas citaciones, pero tiene mucha competencia: Balerdi, Medina y Senesi han ganado terreno.

El caso de la Joya, de 32 años, también parece complejo. Tuvo muchos contratiempos físicos que no le dejaron agarrar continuidad, aunque su talento sigue intacto. En la Roma, cuando juega, muestra destellos de fantasía que lo hacen de Selección, pero últimamente no fue parte de las listas y ya en su momento Scaloni, con tristeza, lo dejó afuera de la Copa América 2024 para darle espacio a los jóvenes.

Dybala, con poco presente, la pelea de atrás. EFE/EPA/FEDERICO PROIETTI Dybala, con poco presente, la pelea de atrás. EFE/EPA/FEDERICO PROIETTI

Los que no irán al Mundial

Ángel Di María (37) ha demostrado en Central que su nivel sigue siendo top, pero luego de levantar la Copa América en Miami, él decidió que su tiempo en la Selección es pasado. Seguramente estará en Estados Unidos como hincha, alentando a sus compañeros y amigos.

Otro que tomó un camino similar fue Franco Armani (39). Más allá de que ya no tenía un rol protagónico, siempre fue valorado por su aporte grupal. Pero el capitán de River entendió que tras la Copa América 2024 era momento de decir adiós a la Scaloneta.

Di María verá el Mundial desde Rosario. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Di María verá el Mundial desde Rosario. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Germán Pezzella (34) volvió a River con la idea de potenciar el final de su carrera y, por qué no, jugar un nuevo Mundial. Pero su performance futbolística estuvo por debajo de las ilusiones que había generado y, encima, el 9 de agosto sufrió una grave lesión (la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), que lo tendrá fuera de las canchas al menos hasta abril.

Guido Rodríguez (31) fue un hombre clave del ciclo de Scaloni aportando en todo momento (estuvo en tres Copa América, el Mundial y la Finalíssima), pero después de la vuelta olímpica en Miami 2024 dejó de ser convocado , su nivel en el West Ham no fue de excelencia y hoy parece difícil su regreso a la Selección.

El caso de Ángel Correa (30) es distinto a casi todos. Y a no estuvo en la Copa América 2024, pero el entrenador lo ha convocado de manera salteada cuando tuvo bajas. Sigue siendo considerado aunque perdió terreno más allá de su buen momento en Tigres de México y no será parte del Mundial 2026.