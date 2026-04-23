​A seis días de enfrentar a Boca, Cruzeiro empató con un equipo de segunda división y se llena de dudas 

Boca se encuentra atravesando lo que seguramente sean sus mejores días en bastante tiempo. Con la victoria en el superclásico, el Xeneize se encuentra con la confianza por las nubes, en medio de un presente en el que encontró el funcionamiento y marcha a paso firme en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Acaso una situación muy distinta a la que atraviesa Cruzeiro, su próximo rival por la Gloria Eterna.

El equipo brasileño no está en su mejor momento, algo que volvió a confirmar este miércoles cuando empató ante Goiás, un equipo de segunda división. Por la quinta ronda de la Copa de Brasil, Cruzeiro igualó 2-2 ante el conjunto que se encuentra 12° en la Serie B. Pero hay más, porque los de Belo Horizonte empezaron abajo en el resultado, lograron darlo vuelta pero, sobre el final, el equipo del Ascenso puso la igualdad final.

Cruzeiro empató con Goiás, de la segunda división (Prensa Cruzeiro). Cruzeiro empató con Goiás, de la segunda división (Prensa Cruzeiro).

Así, todo se definirá en el partido de vuelta, cuando Cruzeiro reciba a Goiás el 12 de mayo. Pero claro , los ánimos en el club no son los mejores ya que, si bien su rival es un equipo con pasado en el Brasileirao, sigue sin poder convencer ni siquiera en los partidos que parte como favorito.

Justamente, este presente lo lleva a ubicarse 16° en Brasil con 13 puntos, apenas uno más que Corinthians, el primer equipo que se encuentra en zona de descenso. Por eso, en Cruzeiro esperan que el equipo empiece a levantar porque se le viene Boca en una Copa Libertadores en la que está afuera de los puestos de clasificación a octavos. Y claro, el Xeneize buscará aprovechar esto…

Cruzeiro y un presente complicado antes de enfrentar a Boca (Prensa Cruzeiro) Cruzeiro y un presente complicado antes de enfrentar a Boca (Prensa Cruzeiro)

Boca enfrentará a Cruzeiro en Belo Horizonte el martes 28 de abril a partir de las 21.30. Allí, el equipo de Claudio Ubeda buscará seguir con la buena racha ya que un triunfo lo acercaría considerablemente a la clasificación. Pero claro, antes enfrentará a Defensa y Justicia por el torneo local mientras los brasileños harán lo propio ante Remo.

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