​A qué Islandia se enfrentará Argentina antes del debut en el Mundial 

Más allá de la diferencias de jerarquía entre Argentina e Islandia, el amistoso de hoy permitirá ver a un rival que atraviesa una profunda renovación. Lejos quedó aquel seleccionado que sorprendió al alcanzar los cuartos de la Eurocopa 2016 y que consiguió un histórico 1-1 vs. la Selección en Rusia 2018. Desde entonces, la generación dorada comenzó a despedirse y el equipo inició un proceso de reconstrucción que aún continúa.

El encargado de liderar esta etapa es Arnar Gunnlaugsson, quien asumió en 2025 con la misión de renovar un plantel golpeado por la ausencia en el Mundial 2026. Su proyecto apuesta por una nueva camada de futbolistas encabezada por Orri Óskarsson (Real Sociedad), Hákon Arnar Haraldsson (Lille) e Ísak Bergmann Jóhannesson (FC Köln de la Bundesliga), llamados a relevar a referentes históricos como Aron Gunnarsson.

Arnar Gunnlaugsson, el histórico extremo de Islandia, asumió como DT del seleccionado a fines de 2025. Arnar Gunnlaugsson, el histórico extremo de Islandia, asumió como DT del seleccionado a fines de 2025.

Islandia viene de perder un amistoso con Japón. Islandia viene de perder un amistoso con Japón.

La refundación de Islandia en medio del amistoso con Argentina

Gunnlaugsson tomó decisiones simbólicas para acelerar el cambio de ciclo, como otorgarle mayor protagonismo a futbolistas jóvenes que ya compiten en las principales ligas de Europa. La intención del entrenador es construir una base con proyección a largo plazo y llegar en mejores condiciones a las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Pese a no haber logrado la clasificación para la Copa del Mundo que comienza en unos días en Estados Unidos, México y Canadá, Islandia sigue exportando talento a las competencias más exigentes del continente. Dicho sea de paso, los tres principales referentes de esta nueva generación militan en España, Francia y Alemania, una señal de que el país mantiene una estructura de desarrollo exigente.

El delantero de la Real Orri Óskarsson, de la Real Sociedad, es una de las figuras de Islandia. El delantero de la Real Orri Óskarsson, de la Real Sociedad, es una de las figuras de Islandia.

Hakon Arnar Haraldsson, el hombre del Lille que juega en Islandia. Hakon Arnar Haraldsson, el hombre del Lille que juega en Islandia.

El objetivo de Islandia a corto y largo plazo

La transición está en marcha. De hecho, los Vikingos todavía no pudieron ganar en esta nueva etapa refundacional (dos empates y dos caídas, la última 1-0 con Japón el finde). Por eso, el amistoso ante Argentina representa una prueba enorme. Será una nueva oportunidad para medir el crecimiento de un equipo que busca reconstruirse y volver a estar a la altura de las potencias, ya que por ejemplo desde septiembre jugará la Liga de las Naciones, donde integra el Grupo C junto a Bulgaria, stonia y Luxemburgo.

Isak Bergmann Johannesson, que juega en la Bundesliga, forma parte de la renovación de Islandia. Isak Bergmann Johannesson, que juega en la Bundesliga, forma parte de la renovación de Islandia.

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