​A qué hora juega la Selección Argentina vs. Argelia y cómo ver hoy EN VIVO el Mundial 2026 

Se terminó la espera: ¡hoy arranca el Mundial para la Selección Argentina! El campeón del mundo comienza la defensa del título logrado en Qatar 2022 enfrentando a Argelia en Kansas City. La Scaloneta, con Lionel Messi como estandarte, quiere comenzar su camino en Norteamérica de la mejor manera: con una victoria que ya le permita quedar a un paso de los 16vos de final.

Para el comienzo, Lionel Scaloni presenta algunas dudas en el once. ¿Por qué? Debido a que muchos de sus defensores no atraviesan su mejor momento físicamente y porque, en la delantera, aún no decidió si será Julián Álvarez o Lautaro Martínez el que acompañe al 10. De todas formas, la buena noticia de que el Dibu Martínez será titular le da calma a todo el país.

La Albiceleste llega de buena manera tras superar a Honduras e Islandia en los amistosos previos a la Copa del Mundo. Por su parte, los argelinos dieron el golpe al superar a Países Bajos y a Bolivia en sus encuentros de preparación.

El encuentro entre Argentina y Argelia dará comienzo a las 22.00hs y se podrá ver en vivo por TV a través de Telefe, TyC Sports, DSports y la TV Pública, mientras que vía streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Además, en Olé vas a poder vivir toda la previa, el minuto a minuto con todos los videos, el análisis post partido y mucho más.

Ver a la Selección Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: seguí la previa, el minuto a minuto y todo el análisis

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