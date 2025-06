​A qué hora juega hoy Boca vs. Bayern Múnich por el Mundial de Clubes y dónde ver el partido en vivo 

Boca enfrenta al Bayern Múnich este viernes desde las 22:00 en el Hard Rock Stadium de Miami por la fecha 2 del grupo C del Mundial de Clubes 2025. Dónde ver el partido en vivo online y por qué canal de TV lo pasan. El historial entre el Xeneize y los bávaros.

El partido será televisado por DSPORTS y Telefe y transmitido a través de MiTelefe y Disney+ Premium. También, al igual que todos los demás partidos del Mundial de Clubes, se puede sintonizar de manera gratuita mediante la plataforma DAZN.

Boca y Bayern Múnich en el grupo CBayern Múnich debutó con una aplastante goleada por 10 a 0 al Auckland City, un equipo semiprofesional de Nueva Zelanda. De esta manera, los bávaros ratificaron su condición de favoritos para ganar el grupo C. Los campeones de la Bundesliga de Alemania dominaron ampliamente desde el comienzo del partido y se fueron al entretiempo con un 6 a 0 a favor.Por su parte, Boca arrancó con un empate 2 a 2 ante Benfica de Portugal, el equipo con el que muy probablemente acabará disputándose el segundo puesto como se esperaba a priori. Antes del partido, el empate parecía ser un resultado positivo, teniendo en cuenta la jerarquía del rival, pero sobre todo el mal presente del Xeneize. Pero por la manera en que se dieron las cosas, con un Boca que llegó a estar 2 a 0 arriba, dejó un sabor agridulce.

En caso de perder, Boca estará obligado a ganarle al Auckland City en la última fecha, sin dejar de prestarle atención a la diferencia de gol que obtengan los portugueses frente a los neozelandeses. Al mismo tiempo, los alemanes ya estarían clasificados, por lo que podrían enfrentar a los lusos con un equipo mixto entre titulares y suplentes. Tabla de posiciones del grupo C del Mundial de Clubes 2025 Bayern Múnich 3pts. (+10) Boca Juniors 1pt. (0) Benfica 1pt. (0) Auckland City 0pts. (-10)

Boca se enfrentó en tres oportunidades al Bayern Múnich: dos de ellas fueron amistosos, mientras que la otra fue en la recordada final de la Copa Intercontinental 2001. Los alemanes ganaron un partido, el Xeneize otro y empataron el restante.

Amistoso 1925: Bayern Múnich 1 vs Boca 1. Amistoso 1967: Boca 1 vs Bayern Múnich 0. Final Copa Intercontinental 2001: Boca 0 vs Bayern Múnich 1

El primero de esos encuentros se dio en el marco de la gira europea de Boca de 1925. La misma marcó un antes y un después en la vida del club y lo terminó de convertir, definitivamente, en el club más popular del fútbol argentino.

La delegación con jugadores y dirigentes salió del Puerto de Buenos Aires el 4 de febrero. “Nunca asistió una concurrencia más numerosa que la de anoche al puerto, a despedir a una delegación deportiva (…). Los alrededores de la dársena Sur se vieron ocupados por una multitud (…). Volaron los sombreros por el aire y los pañuelos en señal de despedida”, detalló el diario La Nación en aquel entonces.

La idea de la Asociación Argentina de Fútbol era enviar un representativo nacional al Europa, pero al no haber acuerdo, los directivos de Boca propusieron enviar al plantel del club. En esa gira, que se extendió hasta el 12 de julio, el Xeneize jugó 19 partidos ante equipos del viejo continente, ganó 15, perdió 3 y empató el restante.

Como ganadores de la Copa Libertadores y la Champions League respectivamente, Boca y Bayern Múnich se enfrentaron en la final de la Copa Intercontinental 2001. Los bávaros ganaron 1 a 0 con un arbitraje plagado de errores como la no expulsión del brasileño Paulo Sérgio por una plancha a Juan Román Riquelme y la falta no cobrada de su compatriota Giovane Élber a Clemente Rodríguez en el gol

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9lmali

A pesar de eso, y de que Boca jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos tras la expulsión de Marcelo Delgado, quien recibió la segunda amarilla por simular, los alemanes recién sacaron diferencias en el minuto 4 del segundo tiempo del alargue.

