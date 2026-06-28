​A qué hora corre Franco Colapinto y dónde se podrá ver EN VIVO el GP de Austria de F1 

Tras su equivocación en el final de la Q2, razón por la que no pudo mejorar su tiempo y quedó 16°, Colapinto comentó: “El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, así que estamos un poco más competitivos; podría haberlo hecho mejor en la qualy. Me equivoqué en la uno, creo que frené un poco fuerte y bloqueé atrás. Tuve un snap muy grande, por lo que no pude hacer vueltas en la Q2″.