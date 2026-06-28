​A qué hora corre Franco Colapinto y dónde se podrá ver EN VIVO el GP de Austria de F1 

Se viene un domingo de Fórmula 1 en Austria y se espera que sea uno muy bueno: el Red Bull Ring, circuito rápido en el que la máquina tiene un rol preponderante, es el escenario en el que Franco Colapinto tratará de remontar desde el 16° puesto para sumar puntos una vez más.
La carrera se largará a las 10.00 de Argentina y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto del GP austríaco en la web de Olé.
La bronca de Colapinto por su error en la qualy
Tras su equivocación en el final de la Q2, razón por la que no pudo mejorar su tiempo y quedó 16°, Colapinto comentó: “El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, así que estamos un poco más competitivos; podría haberlo hecho mejor en la qualy. Me equivoqué en la uno, creo que frené un poco fuerte y bloqueé atrás. Tuve un snap muy grande, por lo que no pude hacer vueltas en la Q2″.
Colapinto deberá remontar desde el 16° puesto
Fran no pudo cerrar una buena vuelta en la Q2, segunda tanda de la clasificación, y largará desde el 16° puesto. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 11° y partirá cerquita de la zona de puntos.
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
A qué hora corre la Fórmula 1 en Austria y dónde se podrá ver
La carrera de la F1 en el Red Bull Ring se largará a las 10.00 de Argentina y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium.