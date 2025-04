​A Palermo lo despidieron después de la goleada que sufrió Olimpia 

La goleada que sufrió Olimpia ante Vélez por la fase de grupos de la Copa Libertadores resultó un impacto demasiado fuerte para Martín Palermo: luego del 0-4 como local ante el conjunto argentino, la dirigencia del club paraguayo resolvió destituir al técnico, que trabajaba con el plantel desde la temporada pasada.

Luego del partido ante Vélez, Palermo había señalado que su continuidad al frente de Olimpia no estaba confirmada. Horas después, los dirigentes decidieron que diera un paso al costado, tras lo cual ya se encuentran buscando a su reemplazante.

El conjunto paraguayo sufrió una dura goleada frente al equipo de Guillermo Barros Schelotto, que fue el detonante para dar por terminado el ciclo del exdelantero de Boca. En Olimpia, Palermo había logrado el primer título de su carrera como entrenador, pero la caída ante Vélez fue la tercera consecutiva y la quinta en los últimos seis encuentros. Esa mala racha desencadenó en el despido del DT.

“Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor”, había señalado Palermo en la conferencia de prensa. “Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie, dar una opinión sobre eso (una posible renuncia), no se planteó, porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión”, había dicho el técnico.

Palermo había asumido en Olimpia en febrero del 2024 luego de haber tenido un buen ciclo en Platense, donde fue subcampeón de la Copa de la Liga. Con el equipo paraguayo logró su primer título como técnico al quedarse con el Clausura 2024. En Olimpia, dirigió 54 partidos, en los cuales obtuvo 25 victorias, con 17 empates y 12 derrotas.