​A meses del Mundial, una selección podría quedarse sin técnico 

A tan solo unos meses de que arranque la Copa del Mundo, Marruecos se quedaría sin técnico: Walid Regragui dejaría su puesto. Una verdadera bomba que se venía gestando desde hace tiempo y cuya confirmación oficial por parte de la federación se espera en las próximas horas.

Los rumores que circulaban

Las versiones sobre su salida no son nuevas. De hecho, hace algunas semanas la federación había salido a desmentirlas públicamente. “La Real Federación Marroquí de Fútbol desmiente las informaciones que circulan sobre la destitución del entrenador Sr. Walid Regragui”, había comunicado.

Sin embargo, los rumores se sostenían en un supuesto desgaste entre el entrenador y la dirigencia, especialmente después del subcampeonato de Marruecos en la Copa Africana de Naciones. En la final, el equipo cayó 1-0 ante la Selección de fútbol de Senegal en tiempo extra, tras un penal fallado sobre la hora por Brahim Díaz, muy cuestionado por intentar picarla en una jugada que podría haberles dado el título en el último minuto del tiempo regular.

No es un detalle menor: fue el mismo entrenador que llevó a Marruecos hasta las semifinales del Mundial 2022, convirtiendo al equipo en una de las grandes revelaciones del torneo. Aun así, según trascendió, el vínculo habría llegado a su fin tras una extensa negociación y ante la falta de acuerdo en torno a los objetivos deportivos.

¿Quién lo reemplaza?

El principal candidato para reemplazarlo sería Mohamed Ouahbi, actual DT de la Sub-20 de la Selección de fútbol de Marruecos. El entrenador, que llevó al combinado juvenil a consagrarse campeón del mundo de la categoría frente a Argentina, sería ahora el elegido para hacerse cargo del equipo mayor.

De confirmarse, tendrá apenas unos meses para preparar al seleccionado de cara al Mundial, donde Marruecos integrará un grupo exigente y deberá enfrentarse a Brasil, Escocia y Haití.

