​A falta del partido del Arsenal, el Manchester City quedó puntero de la Premier 

Desde ya tiempo que el Manchester City es un equipo al que nunca hay que sacar de la mesa cuando se trata de la Premier League: ganó seis de las últimas diez competiciones y no se baja nunca de la pelea por el título local inglés. Esta temporada les tocó correr de atrás desde el inicio y ya alcanzaron a la competencia: con el Arsenal aún por jugar, los celestes se quedaron la punta.

El City goleó y quedó a la espera del Arsenal por la punta

De algo no hay dudas: el City está dando pelea. Este sábado al mediodía, los Citizens hicieron la tarea en casa: recibieron a un West Ham de flojo arranque (va 18°, puesto de descenso) y lo barrieron con un categórico 3 a 0, en el que Erling Haaland volvió a demostrar que está on fire en esta nueva temporada.

En el Etihad Stadium de las cercanías de las Eastlands, el equipo de Pep Guardiola ganó con mucha categoría contra uno de los peores equipos del año en la Primera División inglesa, que contó con Guido Rodríguez entrando desde el banco a falta de 10 minutos para contener a un equipo mancuniano que parecía imparable.

La cuenta celeste, como no podía ser de otra manera, la abrió el Androide, con su efectividad habitual. A Erling no se le pueden pedir lujos ni nominaciones al Premio Puskas, pero goles seguro que sí: a los 5′ de partido, recibió en el área de Phil Foden, remató al cuerpo de Areola y pescó el rebote que dejó el arquero para abrir el partido. Una perlita: festejo como robot en honor a su apodo.

El paso de baile de Haaland para festejar el 1 a 0. (Reuters/Andrew Boyers).

Faltando poco para terminar los primeros 45′, el noruego tuvo un ataque de generosidad y le cedió la pelota dentro de su hábitat natural -el área, claro está- al neerlandés Tijjani Reijnders, que la clavó contra el techo del arco para el 2 a 0. Ya en la segunda mitad, a 20′ del final, la suerte de goleador le sonrió al rubio: se encontró con una pelota suelta y anotó el 3 a 0 final.

Ahora, a la mitad celeste de Manchester le toca prenderle verlas al Everton: los Toffees son los rivales de los Gunners para esta fecha de PL y las esperanzas Citizens están puestas en que los azules saquen al menos un empate en su casa para que el equipo londinense no los supere y puedan quedarse con la punta por diferencia de gol. El partido es este mismo sábado desde las 17.00.

Mano a mano: Pep espera un mal resultado de su pupilo para quedarse la punta. (Reuters/Peter Cziborra).

Videos: los goles del Manchester City vs. West Ham

Manchester City – Rápido gol de Haaland en el Manchester City vs. West Ham

Manchester City – Tijjani Reijnders marcó el 2-0 del City

Manchester City – Doblete de Haaland en el Manchester City vs. West Ham

