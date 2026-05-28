​A dos meses del inicio del Torneo Clausura, los dos equipos que ya comienzan la pretemporada 

No pasó ni una semana de la final del Torneo Apertura que los equipos de la Liga Profesional ya ponen el foco en el segundo semestre. Si bien lógicamente varios planteles están de vacaciones y el mercado de pases recién está arrancando, lo cierto es que hay dos equipos que no pierden el tiempo y, a dos meses del inicio del Clausura, ¡ya están poniendo en marcha sus pretemporadas!

Estos son Estudiantes de Río Cuarto y Newell’s. Ambos comprometidos con el descenso y sin actividad desde el 24 y 26 de abril respectivamente (cuando jugaron la última fecha de la fase regular del Apertura), ya ponen en marcha los trabajos precompetitivos.

Estudiantes de Río IV, con el objetivo de salvarse del descenso

Estudiantes de Río Cuarto ya arrancó con la pretemporada (Prensa Estudiantes Río IV). Estudiantes de Río Cuarto ya arrancó con la pretemporada (Prensa Estudiantes Río IV).

El primero en ponerse en marcha es Estudiantes de Río Cuarto, que comenzó con la pretemporada este miércoles. Bajo el mando de Rubén Forestello, que asumió hace unas semanas atrás, el León del Imperio ya se mueve pensando en el Clausura.

En el predio Pablo César Aimar, el nuevo cuerpo técnico se presentó ante los jugadores y comenzaron con los ejercicios físicos, pregonando “trabajo, disciplina y la convicción de que el esfuerzo de hoy es la gloria del mañana”, tal como destacaron desde las redes del club junto a imágenes del inicio del nuevo ciclo.

Y claro, el conjunto cordobés tiene el objetivo de salvarse del descenso. Último en la tabla de promedios y en la anual, debe sumar la mayor cantidad de puntos posible durante la fase regular para no volver a caer a la Primera Nacional. Por eso, a la espera de la llegada de refuerzos (Lucas Bruera será el primero, a préstamo desde Carabobo de Venezuela), Forestello no pierde el tiempo y ya planifica el segundo semestre que se viene.

Forestello comenzó su ciclo en Estudiantes de Río Cuarto (Prensa Estudiantes Río IV). Forestello comenzó su ciclo en Estudiantes de Río Cuarto (Prensa Estudiantes Río IV).

Newell’s y la obligación de seguir con la levantada

Por su parte, la Lepra regresará a los entrenamientos este jueves. Bajo el mando de Frank Darío Kudelka, el plantel se reencontrará por la mañana en el complejo de Bella Vista y realizarán una serie de entrenamientos matutinos hasta este sábado.

Además de preparar físicamente al equipo, Kudelka definirá junto a la dirigencia las incorporaciones que crea necesarias como para que el club escape de los puestos de abajo y siga con el envión del final del Apertura. Por eso , el DT estaría buscando reforzar la delantera además de que evaluará a los futbolistas que regresen de sus préstamos para ver si los tiene en cuenta.

Newell’s comienza con la pretemporada este jueves. Newell’s comienza con la pretemporada este jueves.

Así, el entrenador comienza con una pretemporada clave para su equipo ya que se encuentra 26° en la tabla anual con apenas 15 puntos y ocupa la misma posición en los promedios. Por eso es clave sumar varios puntos en este campeonato para que el descenso no sea una preocupación del presente y tampoco a futuro.

Los equipos que aún no están de vacaciones

Ahora bien, así como Estudiantes de Río Cuarto y Newell’s inician la pretemporada a dos meses del arranque del Clausura, del otro lado hay varios equipos que aún ni siquiera comenzaron sus vacaciones debido a compromisos que tendrán en esta semana.

Sin ir más lejos, Belgrano, flamante campeón del Apertura, no fue licenciado ya que jugará este sábado ante Gimnasia de Jujuy por los 16vos. de final de la Copa Argentina, mismo día que también se enfrentarán Instituto y Lanús.

Belgrano tiene que jugar por Copa Argentina (Foto Ariel Carreras). Belgrano tiene que jugar por Copa Argentina (Foto Ariel Carreras).

Otros equipos que también están en esta situación son Estudiantes y Rosario Central; Racing y Defensa y Justicia (partidos que se jugarán este domingo), Barracas y Huracán (se enfrentan el martes 2 de junio); y San Lorenzo y Riestra (encuentro que se jugará el 3/6).

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