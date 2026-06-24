​A cuánto quedó Cristiano Ronaldo de Messi y Mbappé en la tabla histórica de goleadores de Mundiales 

Cristiano Ronaldo se sacó la mufa en este Mundial. Después de un pobre estreno ante Congo, el 7 y su seleccionado se desquitaron con un terrible 5-0 ante Uzbekistán. El delantero de 41 años anotó un doblete, alcanzando la marca de haber anotado en las seis Copas del Mundo que jugó y, por si fuera poco, subió en la tabla de goleadores históricos. ¿A cuánto está de Lionel Messi, hoy el máximo anotador? ¿Y de Mbappé?

Cristiano llegó a diez goles e igualó la línea de varios con una decena: Harry Kane -en actividad- (Inglaterra), Gary Lineker (Inglaterra), Thomas Müller (Alemania), Teófilo Cubillas (Perú), Grzegorz Lato (Polonia), Helmut Rahn (Alemania) y Gabriel Batistuta (Argentina) 10.

El 7 la rompió ante Uzbekistán (EFE). El 7 la rompió ante Uzbekistán (EFE).

Pero hay varios por delante hasta llegar a Leo, hoy con 18, o Mbappé, que suma 16 al igual que el alemán Miroslav Klose, quien hasta el inicio de este Mundial tenía el récord. ¿Quiénes son los que están en el medio?

Con 11 goles se colocan Sándor Kocsis (Hungría) y Jürgen Klinsmann (Alemania). 12 para el brasileño Pelé, 13 para el francés Just Fontaine, 14 para el alemán Gerd Müller, 15 para el brasileño Ronaldo.

¿Hasta dónde escalará Cristiano?

La tabla completa

Lionel Messi (Argentina) 18 Miroslav Klose (Alemania) 16 Kylian Mbappé (Francia) 16 Ronaldo Nazário (Brasil) 15 Gerd Müller (Alemania) 14 Just Fontaine (Francia) 13 Pelé (Brasil) 12 Sándor Kocsis (Hungría) 11 Jürgen Klinsmann (Alemania) 11 Cristiano Ronaldo (Portugal) 10 Harry Kane (Inglaterra) 10 Gary Lineker (Inglaterra) 10 Thomas Müller (Alemania) 10 Teófilo Cubillas (Perú) 10 Grzegorz Lato (Polonia) 10 Helmut Rahn (Alemania) 10 Gabriel Batistuta (Argentina) 10

*en actividad

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