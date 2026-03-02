​A Chacarita se le dieron vuelta y se quedó con las manos vacías 

La jornada dejó golpes inesperados y cambios de ánimo en la Primera Nacional. Chacarita dejó pasar una gran chance en Santiago del Estero: ganaba por el gol de Álvaro Cuello, pero se durmió y terminó cayendo ante Güemes. El equipo dirigido por Matías Módolo se ilusionaba con meterse de lleno en la pelea de arriba, aunque los tantos de Santiago Sala y Emilio Laza revirtieron la historia y lo dejaron con las manos vacías.

La derrota del Funebrero no fue el único resultado que movió el tablero. Por la Zona A, All Boys desperdició una oportunidad inmejorable: jugó más de un tiempo con un hombre de más por la expulsión de Nahuel Yeri a los 38 minutos del primer tiempo, pero no logró romper el cero frente a Ciudad de Bolívar y debió conformarse con el empate.

En Tucumán, San Martín mostró carácter y se recuperó de un 0-2 para rescatar un empate 2-2 ante Deportivo Maipú. En tanto, Tristán Suárez dio vuelta un partido bravo y venció 2-1 a San Martín de San Juan.

La jornada de este domingo se completó con el triunfo de Atlético de Rafaela por 1-0 sobre Temperley, la sólida victoria de Midland por 2-0 frente a Colegiales, y la igualdad sin goles entre Racing de Córdoba y Mitre de Santiago del Estero. Una fecha intensa, con puntos que se escaparon y otros que valieron oro.

