​Los Pumas derrotaron por primera vez en el país a los All Blacks 

El desafío del seleccionado argentino de rugby en el segundo enfrentamiento ante Nueva Zelanda, luego de la derrota 41-24 en Córdoba, pasaba por corregir los errores cometidos en esa ciudad. El plantel, con esa premisa, tenía muchas posibilidades de reducir el marcador con el primer adversario del Championship.

El partido en el estadio de Vélez comenzó favorable para el conjunto de Felipe Contepomi, que fue tomando la iniciativa del juego desde ese instante, a lo que le agregó mayor concentración. Los jugadores sabían que otra actuación deslucida sería una nueva frustración, ante las más de 30 personas que estuvieron en Liniers.

Argentina se puso en ventaja y luego los visitantes pudieron revertir el resultado a pura potencia, un rasgo característico de los neozelandeses. La poca efectividad de Beauden Barrett cuando tenía que patear a los palos, hacía que los visitantes no pudieran alejarse en el resultado. El equipo local aprovechó esa situación, y el try de Juan Martín González con la posterior conversión, logró que el local llegara a la igualdad al final de la primera parte.

Lo que ocurrió en la segunda mitad fue a pura emoción. Argentina mejoró las marcas, no dejó reaccionar a Nueva Zelanda, y pasó a dominar el encuentro con el empuje de las primeras líneas. Además, el ingresado Santiago Carreras se hizo cargo de los penales, y su precisión fue fundamental para sacar ventaja en el resultado. El try de García fue otro punto clave del partido, debido a que golpeó el ánimo de los visitantes.

Nueva Zelanda respondió más tarde con un try, pero no le alcanzó para provocar la remontada. Los jugadores argentinos siguieron con la misma actitud, diferente a la que habían exhibido una semana atrás, y el triunfo se empezó a acercar.

El público transmitía su emoción desde afuera, y se levantaba cuando las acciones se trasladaban cerca del ingoal neocelandés. El delirio se desató cuando el árbitro marcó el tiempo cumplido, mientras Mckenzie se prepara para convertir el último penal de la noche, y de esa manera dejar el resultado por una diferencia se seis (29-23).

Los jugadores festejaron en el campo de juego el cuarto triunfo ante los oceánicos, y el primero como local. La garra Puma otra vez había marcado una fecha para no olvidar.

La síntesis:

29 ARGENTINA: Vivas; Montoya, Delgado, Molina; Rubiolo, Matera, J. González; Oviedo, G. García; Albornoz, M. Carreras; Chocobares, Cinti, Delguy; Mallía. DT: Felipe Contepomi.

23 NUEVA ZELANDA: De Groot; Taylor, Newell, S. Barret, Holland; Vaa’i, Savea, Parker; Ratima, Barret; Ioane, J. Barret; Proctor, Reece, Jordan. DT: Scott Robertson.

Estadio: Vélez. Árbitro: Nic Berry (Australia).

Tantos: 3m penal de Albornoz (A); 9m penal de J. Barret (NZ); 14m penal de Mallía (A); 19m try de Proctor (NZ); 25m try de Newell (NZ); 32m try de J. González convertido por S. Carreras (A); 51 y 55m penal de S. Carreras (A); 58m try de G. García convertido por S. Carreras (A); 67m try de Taukei’aho convertido por Mckenzie (NZ); 73m penal de S. Carreras (A); 80m penal de Mckenzie (NZ).