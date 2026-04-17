​Es argentina, tiene 10 años y se consagró campeona mundial de patín 

Una nueva campeona del mundo salió de Santa Fe. María Pía Camuglia Yost es argentina, tiene tan solo 10 años y se impuso en la categoría mini de la Artistic World Cup 2026, donde se consagró en patín.

En esta oportunidad, la atleta conquistó la presea en Buenos Aires, donde se llevó a cabo la competencia. ” Detrás de esta medalla hay un gran trabajo“, advirtió en sus redes sociales.

María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram) María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

El mensaje completo que compartió María Pía Camuglia Yost tras la consagración en sus redes sociales

Con una serie de imágenes que reflejan la victoria y la posterior entrega de preseas, María Pía Camuglia Yost escribió un sentido mensaje en sus redes sociales. ” Detrás de esta medalla hay un gran trabajo“, aseguró.

Luego, destacó: “Gracias Ce de mi corazón @mariaceciliaardanaz por cada entrenamiento y las horas de dedicación sin importar los días para que siempre podamos entrenar. Gracias por la paciencia, motivación, por lo que estamos construyendo y por tu amor. Me siento super feliz”.

María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram) María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

A su vez, le dedicó unas palabras a sus familiares más cercanos por haberla acompañado en el camino. ” Gracias mamá y papá por hacer todo posible, por ser mi gran apoyo en esta carrera que es mi pasión y felicidad. Los amo“, cerró.

Las fotos de la victoria de María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026

María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram) María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram) María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram) María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram) María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

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