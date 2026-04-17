​Es argentina, tiene 10 años y se consagró campeona mundial de patín 

Una nueva campeona del mundo salió de Santa Fe. María Pía Camuglia Yost es argentina, tiene tan solo 10 años y se impuso en la categoría mini de la Artistic World Cup 2026, donde se consagró en patín.
En esta oportunidad, la atleta conquistó la presea en Buenos Aires, donde se llevó a cabo la competencia. ” Detrás de esta medalla hay un gran trabajo“, advirtió en sus redes sociales.
El mensaje completo que compartió María Pía Camuglia Yost tras la consagración en sus redes sociales
Con una serie de imágenes que reflejan la victoria y la posterior entrega de preseas, María Pía Camuglia Yost escribió un sentido mensaje en sus redes sociales. ” Detrás de esta medalla hay un gran trabajo“, aseguró.
Luego, destacó: “Gracias Ce de mi corazón @mariaceciliaardanaz por cada entrenamiento y las horas de dedicación sin importar los días para que siempre podamos entrenar. Gracias por la paciencia, motivación, por lo que estamos construyendo y por tu amor. Me siento super feliz”.
A su vez, le dedicó unas palabras a sus familiares más cercanos por haberla acompañado en el camino. ” Gracias mamá y papá por hacer todo posible, por ser mi gran apoyo en esta carrera que es mi pasión y felicidad. Los amo“, cerró.
Las fotos de la victoria de María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026