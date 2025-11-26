​60/40: el cambio de paradigma en los futuros contratos de River, con un alto porcentaje de productividad 

No sólo comienza un proceso de cambio estructural de Marcelo Gallardo en el plantel de River: la nueva dirigencia que lidera el presidente Stefano Di Carlo ya decidió una reforma en los convenios que firmarán con el club los jugadores a partir de 2026. De hecho, el máximo directivo del CARP comunicó esta medida institucional en la reunión de Comisión Directiva de este martes en las oficinas del Monumental.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%. El resto será por productividad”, informó Di Carlo. De esta manera, los futbolistas que se sumen como refuerzos en este mercado de pases y los juveniles del club que firmen su primer contrato profesional tendrán un sueldo de acuerdo a su rendimiento.

¿Cómo será evaluada la performance de cada futbolista? Se les exigiría un 90% porcentaje de partidos jugados, mediciones de masa muscular en sintonía con la primera medición, goles si es delantero, entre otras tantas: campeonatos, clasificaciones a Copas, finales ganadas…

