​ ​Se vienen los primeros Martín Fierro de Música 2026 

Se dieron a conocer los nominados a la primera edición de los Martín Fierro de Música. María Becerra, Lali y Tini lideran las nominaciones para la gala del 14 de octubre.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebrará el miércoles 14 de octubre la primera edición de los Martín Fierro de Música en el emblemático espacio Tango Porteño, reuniendo a las figuras más destacadas de la escena nacional.
La lista de nominados refleja el gran presente de las artistas femeninas en el país. María Becerra encabeza la nómina con 7 candidaturas, seguida de cerca por Lali Espósito con 6 y Tini Stoessel con 5. Las tres referentes compiten directamente en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, lo que promete una definición reñida durante la ceremonia.
El evento, que cuenta con la producción general de Diego Suárez en coproducción con El Nueve, busca homenajear la trayectoria de los músicos argentinos. La conducción de la gala estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que la alfombra roja será presentada por Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo.
La velada contará con presentaciones en vivo de artistas de diversos géneros que prometen elevar la temperatura del evento. Entre los confirmados para subir al escenario se encuentran Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
Mejor Canción:
- Cazzu — Con otra
- María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
- Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
- Luck Ra & Miranda! – Tu misterioso alguien
Mejor Álbum:
- Milo J — La vida era más corta
- María Becerra — Quimera
- Cazzu — Latinaje
- Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
- Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración:
- Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
- Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
- Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
- Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
- Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
- Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina:
- María Becerra
- Ángela Leiva
- Tini
- Lali
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino:
- Fito Páez
- Dante Spinetta
- Coti Sorokin
- Milo J
- Axel
- Abel Pintos
- Emanero
- Dillom
Mejor Grupo/Banda:
- Babasónicos
- Divididos
- Los Pericos
- Turf
- Airbag
- El Mató a un Policía Motorizado
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
- Simón Aguirre
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Roze
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner
- Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
- More con Flow
- Valentina Márquez
- Juana Rozas
- 143Leti
- Mery Granados
- Valentina Olguín
- Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
- Tini
- Lali
- Emilia
- Tiago PZK
- María Becerra
- Zoe Gotusso
- Yami Safdie
- Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
- Babasónicos
- El Plan de la Mariposa
- Fito Páez
- Los Piojos
- Charly García
- Andrés Calamaro
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
- Dante Spinetta
- Trueno
- J Rei
- Duki
- L-Gante
- Nicki Nicole
- Milo J
Mejor Artista Folclórico
- Soledad Pastorutti
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
- Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
- La K’onga — Cuartetour
- Lali — Lali Tour 2025
- Airbag — El Club de la Pelea
- Tini — Futttura
- Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
- Emanero — Emanero Tour 2025
- Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical.
- Mauro De Tommaso
- BZRP
- Nico Cotton
- Big One
- Evlay
- Tatool
- Tote
- Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y La M
- Ráfaga
- La K’onga
- Q’ Lokura
- La Delio Valdez
- Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano
- El Polaco
- Ulises Bueno
- Daniel Agostini
- Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
- Ángela Leiva
- Dalila
- Karina
- Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amicone
- Jorge Vázquez
- Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
- Morfi, Todos a la Mesa
- LAM
- Gran Hermano
- Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
- Maria Becerra
- Lali
- Tini
- Emanero
- Cazzu
- Dillom
- Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
- Fernando Szereszevsky
- Pocho Rocca
- Artes Group
- Natanael Real
- Daniel Grinbank
- Ana Poluyan
- Maxi El Brother
- Alberto Miguel
- Marcelo Fígoli
- Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
- Ezequiel Arias
- Sol Ortega
- Hernán Cattaneo
- Mariano Mellino
- Victoria Engel
- Carlos Alfonsín
- Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
- Saphirus
- Molto
- Kanji
- Rinde 2 – Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
- 0ostil
- Victoria Why Not
- Discip
- Ana Helder
- Jay De Lys
- Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
- Panam
- Plim Plim
- Margarita
- Pau Pau
- Topa
- El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
- Valentina Márquez
- Ulises Bueno
- Simón Aguirre