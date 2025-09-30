Premios Martín Fierro 2025: la lista completa de los ganadores 

​

En la edición 2025 de los Premios Martín Fierro, Telefe se consagró como el gran ganador de la noche con un total de 14 estatuillas, encabezadas por el éxito de Margarita, que se alzó con cuatro galardones, incluido el de Ficción y Revelación para la joven Lola Abraldes. Además, el canal de las pelotas se destacó con reconocimientos para Gran Hermano 2024, Susana Giménez y Bake Off Famosos, consolidando su dominio en la pantalla abierta.

Por su parte, América y El Trece compartieron el segundo puesto con seis premios cada uno, mostrando la diversidad de propuestas en la televisión argentina. América celebró con LAM, Pasó en América y DDM, mientras que El Trece se lució con Telenoche, Ahora caigo y la ficción Iosi, el espía arrepentido, que obtuvo reconocimientos en actuación y guion. La competencia reflejó un mapa mediático variado, donde los géneros periodísticos, de entretenimiento y ficción encontraron su lugar.

Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro 2025 y tuvo la particularidad de abrir el sobre que revelaba su propio nombre como gran ganador de la noche. Visiblemente emocionado, el conductor de Gran Hermano dedicó el galardón a su trayectoria: “Es el premio al laburo. A levantarme todos los días a las 4:45 de la mañana. A creer en mí”, afirmó. Asimismo, recordó a quienes lo inspiraron y a quienes dudaron de él, y celebró el cumplimiento de un sueño largamente esperado: “Es el fruto del que un día un chico soñó con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y ¡aguante la televisión carajo, viva la Argentina!”

Mirtha Legrand y su premio “Leyenda”

La gala tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Mirtha Legrand recibió el premio Martín Fierro Leyenda de la televisión. La histórica conductora, de impecable trayectoria en la pantalla argentina, fue homenajeada y el presidente de la entidad, Luis Ventura, se acercó hasta la mesa de la diva para entregarle la estatuilla, evitando que tuviera que subir al escenario. Conmovida y entre aplausos de pie, Mirtha tomó el micrófono y agradeció con la franqueza que la caracteriza: “Muchas gracias, qué emoción, Dios mío, no sabía nada de todo esto, me tomó por sorpresa. Empezamos en un saloncito chiquito y ha ido creciendo. Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto”. https://twitter.com/telefe/status/1972826769368420816

También tuvo un guiño para Susana Giménez, con quien compartió décadas de pantalla: “Gracias Susana por tu cariño, hemos competido, pero seguimos queriéndonos hasta el final”, señaló. La actriz dejó un mensaje para los presentes y para quienes siguieron la transmisión: “Pasemos una noche agradable, gracias a Telefe, nunca trabajé, pero los quiero igual”. Finalmente, pidió un gesto colectivo en memoria de los artistas fallecidos: “Les quiero pedir por favor que cuando aparezcan las personas que ya no están, hagamos un esfuerzo y nos pongamos de pie”. La “Chiqui” se retiró del micrófono ovacionada, en un homenaje que selló una noche cargada de historia y afecto.

El Nueve se destacó con cinco premios

El Nueve logró cinco premios ratificando su presencia en el panorama televisivo. El canal del Grupo Octubre destacó con Planeta 9, Qué mañana! y Telenueve Central, que se llevó la distinción a Producción integral, además de los galardones a Romina Manguel y David Kavlin en rubros individuales. https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1972866732391096723

Con estos resultados, los Martín Fierro 2025 dejaron en claro que la televisión abierta sigue siendo un escenario de fuerte disputa por la audiencia y el prestigio.In memoriam: “Leyendas de ayer, de hoy y de siempre”Uno de los momentos más sentidos estuvo dedicado a recordar a las grandes figuras del espectáculo argentino que fallecieron en el último año. Bajo el título “Leyendas de ayer, de hoy y de siempre”, APTRA rindió homenaje a quienes dejaron una huella indeleble en la cultura nacional. La música de Astor Piazzolla, interpretada por Ezequiel Silberstein y el Ensamble Musical de Buenos Aires, acompañó la proyección de imágenes que generó un clima de profunda emoción entre los presentes y los televidentes.https://twitter.com/telefe/status/1972841376589942897

Entre los artistas recordados se destacaron nombres que marcaron generaciones: Jorge Lanata, cofundador de Página 12; Antonio Gasalla, humorista y actor de trayectoria inigualable; Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores; Alberto Martín, actor que acompañó a los argentinos durante décadas; y René Bertrand, reconocido actor y director teatral. El segmento “In memoriam” se convirtió nuevamente en uno de los momentos más esperados de la gala, ofreciendo un espacio de reflexión y reconocimiento a quienes enriquecieron el arte y la televisión nacional.

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2025

Martín Fierro de Oro

Santiago del Moro

1. Ficción

Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

2. Periodístico

LAM (América) – Ángel de Brito

3. Humorístico / De actualidad

Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli

4. Deportivo

Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

5. Noticiero diurno

El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini

6. Noticiero nocturno

Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

7. Interés general

Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez

8. Musical

Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

9. Magazine

DDM (América) – Mariana Fabbiani

10. Cultural / Educativo

Argentina de película (América) – Teté Coustarot

11. Entretenimientos

Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi

12. Big Show

Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.

13. Reality

Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro

14. Gastronomía

Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo

15. Viajes / Turismo

Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal

16. Programa de servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

17. Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

18. Branded Content

El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)

19. Labor en conducción femenina

Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

20. Labor en conducción masculina

Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

21. Labor periodística femenina

Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

22. Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)

23. Cronista / Movilero

Oliver Quiróz (A la tarde – América)

24. Panelista

David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)

25. Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

26. Actor de reparto

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

27. Actriz de reparto

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

28. Revelación

Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)

29. Labor humorística

Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)

30. Autor / Guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

31. Director de no ficción

Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

32. Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT

33. Producción integral