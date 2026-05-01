​ ​Preliminar Oficial de Tango BA 2026: Comodoro recibe a la Patagonia para la cumbre camino al mundial 

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Este fin de semana, la ciudad se viste de gala para ser sede de la mayor fiesta del tango en la región. El Festival Preliminar Mundial de Tango BA 2026 “Vientos de Tango” reunirá a bailarines de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se confirma la participación de representantes de diversas localidades, entre ellas Rincón de los Sauces (Neuquén), Caleta Olivia, Río Gallegos, Viedma, General Roca, Rawson, Las Grutas, Dolavon, Cipolletti y Trelew, además de los anfitriones de Comodoro Rivadavia.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “es un orgullo que Comodoro sea, una vez más, la casa de los tangueros de toda la Patagonia. Este festival no sólo es una competencia, sino un espacio de encuentro que fortalece nuestra identidad cultural y pone en valor el enorme talento que tenemos en el sur argentino”.

Asimismo, Peralta subrayó que “recibir a delegaciones de tantos puntos de la región, demuestra que nuestra ciudad es un faro cultural de referencia. Trabajamos para que cada pareja sea protagonista de este movimiento que no para de crecer”.

Programa

Viernes 1

Recepción de delegaciones – Nave Centro cultural.

15:00 a 17:00 hs. Acreditación de competidores – Nave Centro Cultural.

18:00 hs. Competencia Regional – Nave Centro Cultural.

Tango Escenario (12 a 14 años)

Tango Escenario (15 a 17 años)

Tango Pista (12 a 14 años)

Tango Pista (15 a 17 años)

Tango Senior (mayores 50 años-libre)

21:00 a 02:00 hs. Noche de Milonga – Nave Centro Cultural.

(Musicalizan: Jeka Calfupan / Mauricio Sepúlveda)

23:00 hs. Presentación Orquesta de Tango Comodoro Rivadavia.

Sábado 2

Recepción de delegaciones – Nave Centro Cultural.

10:00 a 13:00 hs. Acreditación competidores – Nave Centro Cultural.

12:00 hs. Conversatorio para competidores con los jurados.

14:00 hs. Clasificatorias y Preliminar Mundial de Tango BA 2026 – Nave Centro Cultural.

Tango Escenario – Preliminar Tango BA

Tango Pista – Preliminar Tango BA

Competencia Regional – Nave Centro Cultural.

Milonga (Mayores de 18 años)

Vals (mayores de 18 años)

21:30 a 02:00 hs. Noche de milonga – Nave Centro Cultural.

(Musicalizan: Héctor Puelman / Juan Pallao)

Invitada especial: Diana Pacheco.

23:00 hs. Presentación Orquesta “Los herederos del Compás”.

Domingo 3

12:00 a 14:00 hs. Capacitación de jurados – Nave Centro Cultural.

15:00 hs. Final Competencia Regional y Final Preliminar Mundial de Tango BA 2026.

(Musicalizan: Tania Ríos/Mónica Antognoli)

Demostración Jurados.

20:00 hs. Entrega de Premios – Nave Central Centro Cultural.

21:00 hs. Ronda de Campeones.

Capacitación Exclusiva

Los días 4 y 5 de mayo se llevará a cabo el seminario a cargo de los maestros Jimena Hoeffner y Alejandro Andrian en el CIP (Planta alta). “En esta oportunidad, la formación permite que nuestros artistas sigan elevando la vara de nuestra competencia año tras año”, concluyó Peralta.

Inscripciones y consultas

Link: https://forms.gle/DWFW11gHEES8wDwG9

Teléfono: 297 401 3825