Plaza Huincul convoca a instituciones y clubes a participar del desfile por el 60° aniversario de la ciudad

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Subsecretaría de Prensa, Ceremonial y Protocolo, lanzó una convocatoria dirigida a instituciones, clubes y agrupaciones locales para formar parte del desfile cívico-militar que se realizará en el marco del acto protocolar por el 60° Aniversario de la Institucionalización de la ciudad.

Desde el municipio informaron que la participación está abierta a organizaciones de distintos ámbitos de la comunidad que deseen sumarse a esta celebración histórica, que reunirá a vecinos y autoridades en una jornada conmemorativa.

Las instituciones, clubes y agrupaciones interesadas deberán inscribirse hasta el lunes 30 de marzo inclusive. Para hacerlo, pueden comunicarse al 299-4660262 o acercarse personalmente a las oficinas de la Subsecretaría de Prensa, Ceremonial y Protocolo.

La dependencia municipal funciona en Avenida del Libertador 514, en el barrio Central, donde se brindará información y se realizará el registro de los participantes.

El desfile formará parte de las actividades oficiales previstas para celebrar las seis décadas de institucionalización de Plaza Huincul, una fecha significativa para la comunidad que busca destacar la historia, la identidad y el crecimiento de la ciudad junto a sus instituciones.