​Más de 10.000 personas disfrutaron de la Feria Semilla Edición Mundial en el Parque Rosauer 

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes participaron de una propuesta que combinó gastronomía, música, emprendedurismo, producción local y actividades vinculadas al Mundial 2026. El evento se consolidó como uno de los más convocantes del Alto Valle.

La Feria Semilla Edición Mundial cerró un exitoso fin de semana en Cipolletti con una convocatoria que superó las 10.000 personas. Durante tres días, el Parque Rosauer se convirtió en el punto de encuentro de productores, emprendedores, artistas, instituciones y familias que disfrutaron de una amplia agenda de actividades con entrada libre y gratuita.

La edición especial por el Mundial 2026 reunió a elaboradores regionales, artesanos, emprendedores gastronómicos, foodtrucks y la Feria de Economía Social de la Municipalidad de Cipolletti, fortaleciendo el trabajo local y generando un importante movimiento económico para la ciudad.

Un viernes de apertura y encuentro

La primera jornada estuvo marcada por la gran participación del público, que recorrió los distintos stands y propuestas instaladas en el predio. La temática mundialista se hizo presente desde el inicio con actividades recreativas para toda la familia y espacios de encuentro para vecinos y visitantes.

El cierre artístico estuvo a cargo de Nadhir Suárez Dúo, que acompañó con música en vivo una noche de gran convocatoria.

Gastronomía, fútbol y espectáculos

El sábado fue uno de los días más concurridos de la feria. La gran atracción gastronómica fue la paella gigante elaborada por la Peña La Baraja de Ingeniero Huergo, que preparó más de 200 porciones para compartir con el público.

Durante la tarde, el fútbol tomó protagonismo con la presencia de jugadores del Club Cipolletti, quienes participaron de una charla abierta y luego compartieron un encuentro de fútbol tenis con niños y jóvenes.

La programación artística incluyó además la actuación del elenco de baile urbano del Centro Municipal de Danzas (CEMUD), mientras que el tradicional Sunset Semilla, musicalizado por el DJ Gabriel Salazar, acompañó el atardecer en el parque.

La jornada culminó con la presentación de la banda Corazón de Melón, que hizo bailar a cientos de personas.

Figuritas mundialistas y tortas fritas

El domingo mantuvo el alto nivel de convocatoria. Uno de los espacios más visitados fue el sector destinado al intercambio de figuritas del Mundial 2026, que reunió a chicos y grandes en torno a una de las pasiones más tradicionales de cada Copa del Mundo.

Otra de las actividades destacadas fue la clase magistral de elaboración de tortas fritas brindada por la Escuela de Cocineros Patagónicos. Como parte de la propuesta se repartieron más de 500 porciones entre los asistentes.

El cierre estuvo nuevamente a cargo del Sunset Semilla, que despidió una edición marcada por la participación de la comunidad y el acompañamiento a los productores locales.

Impulso a la producción local

Uno de los principales objetivos de la feria volvió a cumplirse: ofrecer un espacio de promoción y comercialización para emprendedores, productores y artesanos de Cipolletti y la región.

La presencia de la Feria de Economía Social permitió visibilizar el trabajo de decenas de proyectos locales y fortalecer el consumo de productos regionales.

Balance positivo

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó la masiva participación de vecinos y señaló que este tipo de eventos fortalecen el trabajo local y consolidan a la ciudad como un polo de encuentros culturales y productivos.

Por su parte, la organizadora de la feria, Gabriela Martínez, celebró la respuesta del público y valoró el acompañamiento de emprendedores, productores y gastronómicos durante toda la edición.

Con una asistencia superior a las 10.000 personas, la Feria Semilla Edición Mundial volvió a posicionarse como uno de los eventos más importantes del Alto Valle, combinando entretenimiento, producción local y espacios de encuentro para toda la comunidad.