​ ​Lago Puelo será sede del Congreso Gastronómico CocinARTE 2026 y la Copa Culinaria Argentina 

​ ​

El encuentro se desarrollará el lunes 16 y martes 17 de noviembre, y reunirá a profesionales, productores, estudiantes e instituciones vinculadas a la gastronomía y el turismo. Como cierre de las actividades, el miércoles 18 se realizará la Copa Culinaria Argentina.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, acompaña la realización de la sexta edición del Congreso Gastronómico CocinARTE 2026. El evento se realizará el lunes 16 y martes 17 de noviembre en el Gimnasio Municipal de Lago Puelo, con la continuidad de la Copa Culinaria Argentina el miércoles 18.

El encuentro, organizado por la Asociación Gastronómica Argentina (AGAR), está destinado a profesionales del sector, productores, estudiantes e instituciones vinculadas a la gastronomía y el turismo, y constituye un espacio de intercambio, capacitación y promoción de los productos y saberes regionales.

En este marco, la Provincia acompañará el evento con un stand institucional de promoción turística, junto a la Delegación de la Comarca Andina, con el objetivo de difundir los atractivos y experiencias de Chubut, fortalecer la presencia del destino y acompañar iniciativas que integran la gastronomía con el desarrollo turístico.

Exhibiciones y degustaciones

Durante las dos jornadas del Congreso se desarrollarán charlas, demostraciones, degustaciones y espacios de vinculación entre productores y profesionales. La programación contempla temáticas como la identidad culinaria de la Comarca Andina, los vinos de climas extremos, la innovación gastronómica, el cultivo regional de azafrán, los destilados con identidad patagónica y la sostenibilidad.

También habrá propuestas vinculadas a los hongos y el territorio, la chocolatería de origen, la cocina molecular, las trufas y la pastelería, con la participación de reconocidos referentes, chefs y emprendimientos de la región y del país.

Uno de los ejes centrales será el espacio destinado a productores, con exhibiciones, degustaciones y recorridos por los stands, promoviendo el contacto directo con quienes elaboran productos con identidad territorial y generando oportunidades de articulación y comercialización.

Copa Culinaria Argentina

Como cierre de las actividades, el miércoles 18 de noviembre se desarrollará la Copa Culinaria Argentina, de 9 a 18 horas, una instancia que pondrá en valor el talento, la creatividad y la formación de los profesionales de la gastronomía.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa acompañando eventos que fortalecen la identidad productiva y gastronómica de la provincia, promueven el trabajo de los emprendedores locales y consolidan a la gastronomía como un componente estratégico de la oferta turística de Chubut.