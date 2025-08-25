La Peña Provincial de Danza y Folklore llegará a todas las regiones de Neuquén

Con más de 2000 asistentes, incluidas escuelas de danzas de Cutral Co, se llevó a cabo la primera edición de la Peña Provincial de Danza y Folklore el sábado en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén, en el marco del Día del Folklore. El evento, organizado por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, reunió música, danza, talleres y espectáculos artísticos que celebraron la identidad cultural neuquina.

Durante la jornada, la ministra Julieta Corroza anunció que, por decisión del gobernador Rolando Figueroa, la peña recorrerá todas las regiones de la provincia. “Nos va a acompañar para que hagamos una peña en cada región”, destacó.

La actividad contó además con la presencia del ministro jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, y la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, quienes resaltaron la importancia de llevar la cultura y el folklore a todo el territorio neuquino.

Video gentileza Escuela de Danzas Huellas Sureñas