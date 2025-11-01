​Ferrari Cavalcade 2025: Bariloche recibe una exclusiva caravana de 60 autos de lujo 

Unos 60 Ferraris llegarán a Bariloche entre el 16 y 24 de noviembre en la Ferrari Cavalcade 2025, una travesía de lujo que recorre los paisajes más emblemáticos de la Patagonia argentina. Los participantes, de 11 países, abonaron US$98 mil por vehículo para disfrutar de alojamiento cinco estrellas, vuelos privados y experiencias únicas.

Los Ferraris más exclusivos del mundo recorrerán la Patagonia en una experiencia única durante la Ferrari Cavalcade 2025, que se desarrollará entre el 16 y 24 de noviembre. La caravana de lujo pasará por Bariloche, donde los participantes se hospedarán en el icónico hotel Llao Llao.

Participantes internacionales y experiencia premium

Coleccionistas provenientes de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia participarán de esta travesía, abonando US$98 mil por vehículo. La tarifa incluye ocho noches en hoteles de lujo, comidas, vuelos privados, traslados, asistencia técnica y obsequios personalizados, garantizando una experiencia integral de alto nivel.

Recorrido por los paisajes más emblemáticos

El itinerario de diez días comenzará y finalizará en Buenos Aires, con paradas en Bariloche, el Glaciar Perito Moreno, el Estrecho de Magallanes y Ushuaia. Cada Ferrari llevará una tripulación de dos personas, y en algunos tramos los autos se transportarán en camiones mientras los conductores viajan en vuelos privados para garantizar comodidad y seguridad vial.

Ferrari Cavalcade en formato “Adventure”

Esta edición se caracteriza por su formato “Adventure”, priorizando la experiencia turística en paisajes naturales extensos, a diferencia de versiones anteriores centradas en ciudades europeas. La organización, a cargo de Canossa Events, estableció normas especiales: no se admiten menores de 16 años ni modelos superdeportivos o ediciones limitadas, recomendando el Ferrari Purosangue, el primer SUV de la marca con sistema Lift para sortear rutas patagónicas.

Turismo y lujo combinados

El evento busca resaltar el atractivo turístico de la Patagonia argentina, combinando la pasión por los autos deportivos con la exploración de sus paisajes más reconocidos. Los participantes se hospedarán en hoteles destacados como Faena (Buenos Aires), Llao Llao (Bariloche), Xelena (El Calafate) y Arakur (Ushuaia), asegurando una experiencia de lujo en cada destino.