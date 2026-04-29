​ ​El sentimiento del 2×4 llega a Comodoro: la ciudad recibe a los mejores bailarines de la Patagonia 

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La ciudad será sede de las Preliminares Oficiales de Tango BA 2026 del 1 al 5 de mayo. El evento contará con competencias regionales, shows en vivo de primer nivel y seminarios de formación profesional.

Comodoro Rivadavia se convertirá en el epicentro del tango con la llegada de las Preliminares Oficiales de la Competencia Tango BA 2026. Este evento, considerado la mayor fiesta del género en la región, reunirá a los mejores talentos de todo el sur argentino en una competencia que promete emoción y excelencia técnica.

Como sede oficial, la ciudad recibirá a delegaciones y bailarines provenientes de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y diversos puntos de Chubut.

Cronograma de espectáculos y grandes artistas

El Centro Cultural Alfredo Sahdi será el escenario principal donde se vivirá la magia del tango. La programación incluye presentaciones en vivo de altísimo nivel con la Orquesta de Tango Comodoro Rivadavia, encargada de abrir el evento.

También se destaca la presentación estelar de Los Herederos del Compás, con la participación especial de la reconocida cantante Diana Pacheco.

Los asistentes podrán disfrutar también del fenómeno natural de la Luna del Buda, que iluminará el cielo de Chubut durante estas jornadas de mayo.

Capacitación exclusiva para bailarines

Para quienes buscan perfeccionar su técnica, se ofrecerá una instancia de formación única los días 4 y 5 de mayo en la planta alta del CIP. El seminario intensivo estará a cargo de los maestros de renombre internacional Jimena Hoeffner y Alejandro Andrian.