​ ​El cantautor Joaquín Sabina dijo adiós a una trayectoria de cinco décadas 

Joaquín Sabina se despidió definitivamente de los escenarios en un concierto en el Movistar Arena de Madrid, España, marcando el cierre de su gira ‘Hola y adiós’. El evento, que tuvo lugar ante miles de seguidores, puso fin a una trayectoria artística de más de cinco décadas.

La atmósfera previa en el recinto anticipó la magnitud de la cita. La expectación y la emoción se percibían entre el público, que aguardaba el inicio de la última presentación del artista en la capital española.

La noche comenzó con la proyección de “Un último vals”, mientras los músicos tomaban posiciones. Tras ello, el cantautor pisó el escenario y fue recibido con aplausos y vítores por parte de los asistentes.

El repertorio inicial incluyó temas como “Yo me bajo en Atocha”, un homenaje a Madrid, seguido de clásicos como “Lágrimas de mármol”, “Lo niego todo” y “Mentiras piadosas”. Miles de voces corearon cada estrofa, generando una participación colectiva en el concierto.

Recorrido por su discografía

La intensidad en el Movistar Arena aumentó con canciones como “Ahora que…”, “Calle Melancolía” y “19 días y 500 noches”. El público respondió con entusiasmo, levantándose de sus asientos para acompañar los temas. Sabina, sentado en un taburete, mantuvo una voz capaz de transmitir la calidez y experiencia acumuladas tras setenta y un conciertos en diez meses.

En los descansos del artista, sus compañeros de banda asumieron protagonismo. Jaime Asúa interpretó “Pacto entre caballeros”, Mara Barros cantó “Camas vacías” y Antonio García de Diego ofreció una versión de “La canción más bella del mundo”.

El repertorio incluyó piezas de ritmo pausado y temas más enérgicos en los bises, donde Sabina retomó el mando con “Tan joven y tan viejo”, “Contigo” y “Princesa”. La entrega del público se manifestó al corear letras de canciones emblemáticas.

Un adiós agradecido a sus seguidores

Al término del concierto, Sabina saludó al público con su característico sombrero y abandonó el escenario mientras sonaba “La canción de los (buenos) borrachos”. La emoción fue perceptible entre el artista y los asistentes, algunos de los cuales reportaron haber visto lágrimas en el rostro del músico, según fuentes presentes. Después del recital, Sabina se reunió con amigos en una sala del recinto.

Antes de su despedida definitiva, el cantautor se dirigió a sus seguidores con palabras de agradecimiento: “Ha sido un adiós enormemente agradecido porque he ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían. Gracias eternas”, expresó el artista.

Joaquín Sabina inicia ahora una etapa más tranquila, alejado del ritmo de las giras. Dedicará su tiempo a la lectura, la escritura y la pintura, junto a su esposa, Jimena Coronado, y sus hijas, Carmela y Rocío.

Con información de Infoabe