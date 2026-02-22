​ ​El Bolsón vibró al ritmo del reggae: noche histórica con Nonpalidece en la Fiesta del Lúpulo 

​ ​

La música volvió a abrazar la cordillera y El Bolsón latió al ritmo del reggae en una segunda noche inolvidable de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Con el predio colmado y un clima festivo que se sostuvo de principio a fin, miles de vecinos y turistas se reunieron para celebrar una de las citas más esperadas del calendario patagónico.

El punto más alto de la velada llegó de la mano de Nonpalidece. La reconocida banda desplegó un show vibrante, de esos que invitan a cerrar los ojos, levantar las manos y cantar en coro. Clásicos coreados por varias generaciones se entrelazaron con nuevas canciones en un repertorio que mantuvo al público conectado de principio a fin, en una comunión perfecta entre escenario y platea.

Antes de subir a escena, los músicos compartieron una conferencia de prensa junto al intendente Bruno Pogliano, donde expresaron su alegría por regresar a la localidad y evocaron con cariño su primera presentación en la ciudad, allá por 1999. “Teníamos muchas ganas de volver a El Bolsón”, señalaron, sorprendidos por el crecimiento del evento y el afecto intacto del público.

Mientras el reggae envolvía la noche, el predio ferial se consolidaba como un gran punto de encuentro. El patio cervecero y gastronómico fue otro de los protagonistas: productores locales ofrecieron cervezas artesanales y sabores regionales que pusieron en valor la identidad productiva y cultural de la Comarca Andina. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos del país compartieron mesas largas, brindis y risas bajo el cielo patagónico.

La Fiesta Nacional del Lúpulo reafirma así su perfil popular y turístico, combinando música en vivo, tradición y producción local en un mismo espacio. Y la celebración continúa: la programación seguirá con una nueva jornada cargada de propuestas artísticas, entre ellas la esperada presentación de La Beriso, el acto protocolar y la participación de Lupulinos y Lupulinas, que aportarán su energía y talento local al escenario mayor.