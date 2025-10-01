El Ballet Danza y Pasión brilló en la competencia “Flavio Mendoza 2025” y clasificó a la Gran Final en Mendoza

El pasado domingo 28 de septiembre, el talentoso elenco del Ballet Danza y Pasión participó del prestigioso certamen “Flavio Mendoza 2025”, realizado en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén.

Allí, nuestras/os bailarinas y bailarines demostraron una vez más su arte, pasión y entrega sobre el escenario, logrando excelentes resultados y, como reconocimiento a su gran desempeño, obtuvieron el pase directo a la Gran Final, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de diciembre en la ciudad de Mendoza.

🥇 Resultados destacados:

Categoría Elite:

1° y 2° puesto, destacándose entre los mejores del certamen por su nivel técnico y expresividad.

Categoría Infantil:

1° puesto y mejor puntaje para el dúo conformado por Sofía Basile y Bianca Michel.

Categoría Juvenil:

1° puesto en trío con mención a mejor creatividad y composición coreográfica :

Morena Pino, Katia Dequelli y Sebastián Echeverría .

en trío con mención a : . 2° puesto para el dúo Morena Pino y Sebastián Echeverría .

para el dúo . 2° puesto como solista para Morena Pino.

Además, celebramos con orgullo que una vez más Sebastián Echeverría, integrante del ballet, fuera distinguido como Bailarín Destacado del certamen.