Dos jornadas para crecer en la música junto a la Maestra Lucia Zicos

La Orquesta de Los Chicos llevó adelante una capacitación gratuita destinada a sus integrantes, consistente en un Seminario de Práctica Orquestal que se desarrolló en dos jornadas intensivas.

La actividad estuvo a cargo de la Maestra Lucía Zicos, quien con mucha dedicación brindó herramientas técnicas y musicales orientadas al trabajo colectivo, la interpretación en conjunto y el fortalecimiento de la experiencia orquestal de los jóvenes músicos.

El seminario brindado tuvo como objetivo enriquecer el proceso formativo de los integrantes de la orquesta, promoviendo el aprendizaje y la disciplina del trabajo grupal y el crecimiento musical a través de la práctica guiada.

Lucía Zicos es doctora en Música y catedrática del conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. Con una destacada trayectoria ha llevado su trabajo a escenarios de Cuba, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, además de actuar regularmente con las orquestas más importantes deArgentina. Tras exitosos trabajos musicales, este 2025 abrió la temporada lírica del Teatro Argentino de La Plata con “Estaba la Madre” de Luis Bacalov. Se presentó al frente de producciones en Dartington Festival (Inglaterra), la Ópera de Sofía(Bulgaria) y el International Summer Opera Festival(República Checa). Asimismo realizó asistencias en la temporada de Ópera del teatro Colón en Buenos Aires.

Las jornadas brindadas por Zicos se desarrollaron en modalidad presencial y estuvieron destinadas exclusivamente a los chicos de la Orquesta de Cutral Co.

La capacitación contó con el auspicio de la UTN FRN a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, reafirmando de ese modo el compromiso con la educación y el acceso gratuito a propuestas formativas de calidad.