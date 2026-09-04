​ ​De Mafalda al Eternauta: la historieta argentina celebra su día nacional 

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En el Día Nacional de la Historieta Argentina, recordamos a los grandes maestros y a los personajes que nos acompañaron siempre. Desde el Eternauta hasta Mafalda, conmemoramos a los artistas que dieron vida a nuestra cultura popular.

Cada 4 de septiembre, Argentina celebra el Día Nacional de la Historieta para reconocer a los artistas que forjaron una tradición cultural única, conmemorando el nacimiento de la revista Hora Cero en 1957, cuna de obras maestras como El Eternauta.

La elección de esta fecha no es casual, ya que el 4 de septiembre de 1957 marcó un punto de inflexión con la aparición de la revista semanal Hora Cero, dirigida por el legendario Héctor Germán Oesterheld. Esta publicación fue el escenario donde nació El Eternauta, la icónica historia de ciencia ficción creada junto al dibujante Francisco Solano López. Tras años de impulso por parte de la comunidad artística, en octubre de 2010 se sancionó la Ley 26652, oficializando esta jornada de homenaje a quienes, desde el papel, han retratado la identidad nacional.

A lo largo de las décadas, personajes nacidos en viñetas lograron cruzar fronteras y convertirse en símbolos universales. Entre los más destacados se encuentra Mafalda, la niña creada por Quino en 1964 que cuestionó las contradicciones del mundo adulto, alcanzando una repercusión global con traducciones a más de 30 idiomas. Por su parte, el gaucho Inodoro Pereyra, nacido en 1972 de la pluma de Roberto Fontanarrosa, se consolidó como un referente del humor absurdo y el juego de palabras, acompañado siempre por su inseparable perro Mendieta.

La lista de figuras fundamentales se completa con Clemente, el personaje de Caloi que, desde 1973, se transformó en un símbolo del fútbol y la realidad argentina, y Patoruzú, quien también ocupa un lugar central en el imaginario colectivo.