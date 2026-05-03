​ ​Comodoro vibra y baila con una nueva preliminar del Mundial de Tango 

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La ciudad de Comodoro Rivadavia vuelve a ser sede de una de las competencias más importantes del circuito tanguero: la preliminar oficial del Mundial de Tango BA, que reúne a bailarines de toda la región patagónica.

En diálogo con Crónica, Martín Frosio, productor general del certamen y coordinador de las preliminares, explicó que esta es la edición número 18 que se realiza en la ciudad. “Estamos como veedores oficiales en esta competencia, que forma parte del camino hacia el Mundial de Tango que se realizará en agosto”, indicó.

La competencia convoca a parejas provenientes de distintos puntos de la Patagonia y también de La Pampa, quienes buscan un lugar en las instancias más avanzadas del certamen internacional.

Frosio detalló que el reglamento establece criterios específicos que el jurado tiene en cuenta al momento de evaluar a los participantes. Entre ellos, mencionó la musicalidad, la elegancia, la circulación en pista, el desplazamiento y el tradicional “abrazo” del tango.

Además, explicó que existen dos grandes categorías: tango de pista, donde las parejas compiten dentro de una dinámica más tradicional, y tango de escenario, donde cada dúo presenta una coreografía propia.

En la categoría pista, participan 35 parejas en la etapa clasificatoria, de las cuales 19 accederán a la semifinal. Luego, 10 parejas competirán en la final, de donde surgirá la pareja campeona de Comodoro Rivadavia.

El evento se desarrollará durante todo el fin de semana y tendrá su cierre el domingo por la mañana, con la definición de los ganadores.