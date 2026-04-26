​ ​Comodoro celebra el Día de la Danza con más de 2000 bailarines 

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Masiva convocatoria en el Centro Cultural de Comodoro. Más de 2100 bailarines celebran el Día de la Danza. El evento continúa este domingo de 13 a 21 horas.

Comodoro Rivadavia inició las celebraciones por el Día Internacional de la Danza con una convocatoria masiva en el Centro Cultural. El evento reúne a más de 2100 bailarines pertenecientes a 90 academias de la ciudad en un escenario que busca visibilizar el talento local.

Ante la gran cantidad de participantes, la organización dispuso una extensión horaria especial para garantizar el espacio a todas las expresiones artísticas.

La magnitud del festival se refleja en la participación de artistas de todas las edades, desde los 3 años en adelante. La propuesta fomenta la inclusión y el crecimiento del movimiento artístico regional a través de diversas disciplinas de baile.

Durante el encuentro, autoridades municipales realizaron la entrega de certificados a los protagonistas. Este reconocimiento destaca el compromiso y la dedicación de las instituciones que forman parte de la identidad cultural comodorense.

El despliegue logístico permitió coordinar una grilla que abarca desde danzas clásicas y folklore hasta ritmos urbanos y contemporáneos. El Centro Cultural registró picos de asistencia que superaron las 800 personas de forma simultánea en el auditorio.

La programación continuará durante la jornada de hoy para dar cierre al evento institucional. La rotación constante de público permite que las familias comodorenses disfruten de una oferta artística variada en el casco céntrico.

Los interesados en acompañar el talento de las academias locales pueden acercarse al Centro Cultural este domingo. Las presentaciones se desarrollarán en el horario de 13:00 a 21:00 horas con entrada libre para toda la comunidad.