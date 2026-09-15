​ ​Cholila se prepara para una nueva fiesta de los libros y la cultura 

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Cholila será sede de una nueva edición de la Feria del Libro y del Encuentro Provincial de Bibliotecarios, con actividades para distintas edades, propuestas educativas, cine y espacios de intercambio cultural.

Los días 16, 17 y 18 de septiembre en la localidad chubutense de Cholila se llevará a cabo una nueva edición de la Feria del Libro y del Encuentro Provincial de Bibliotecarios, una propuesta que reunirá a la comunidad en torno a la lectura, la cultura y el intercambio de experiencias. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Cholila, a través del Área de Cultura, junto con la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Chubut, y ofrecerá una agenda pensada para públicos de distintas edades.

Entre las actividades destacadas se encuentra la presencia del Cine-Móvil Provincial, con una propuesta especialmente dirigida a las infancias, además de la Feria del Libro y espacios vinculados con la lectocomprensión, que contarán con la participación de docentes jubiladas, escritores y escritoras, referentes de museos locales y otros actores de la comunidad cultural.

La propuesta también pondrá en valor el trabajo de las bibliotecas y de quienes sostienen cotidianamente estos espacios como lugares de encuentro, acceso al conocimiento y construcción colectiva. En este marco, el Encuentro Provincial de Bibliotecarios permitirá compartir experiencias y fortalecer vínculos entre trabajadores de distintas localidades, mientras que la apertura a proyectos escolares acercará a estudiantes y docentes a las actividades de la feria.

Con libros, relatos, cine y propuestas educativas como protagonistas, Cholila se prepara para vivir jornadas en las que la cultura tendrá un lugar central y en las que la lectura volverá a presentarse como una herramienta para encontrarse, compartir saberes y construir comunidad.