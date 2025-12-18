​ ​Casa Rosada homenajeó al histórico fotógrafo presidencial Víctor Hugo Bugge 

​ ​

Tras 47 años de servicio, la Casa Rosada distinguió al fotógrafo presidencial Víctor Hugo Bugge con un homenaje oficial y la designación de la oficina de Fotografía con su nombre, en reconocimiento a su trayectoria y al valor histórico del archivo visual de la Presidencia.

La Casa Rosada homenajeó esta tarde al histórico fotógrafo presidencial Víctor Hugo Bugge, quien se retiró por jubilación en 2025 tras 47 años de servicio, durante los cuales fue testigo privilegiado de la vida institucional argentina.

El reconocimiento, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se realizó en la histórica oficina de Fotografía de la Presidencia, donde se descubrió una placa que designa al lugar con el nombre de “Víctor Hugo Bugge”, en homenaje a su extensa trayectoria.

Durante la ceremonia, Bugge agradeció a las autoridades y destacó la importancia de preservar los ámbitos de valor histórico y simbólico dentro de la Casa Rosada, así como el resguardo del archivo fotográfico presidencial, que reúne miles de imágenes de más de diez presidentes argentinos a lo largo de las últimas cuatro décadas.

También participaron del homenaje el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari; el secretario Ejecutivo e impulsor del proyecto, Ian Vignale; y el actual director de Fotografía de la Casa Rosada, Walter Carrera, quien está a cargo del área tras el cierre de la etapa encabezada por Víctor Hugo Bugge. Asimismo, estuvieron presentes los fotógrafos que lo acompañaron durante años y que continúan en funciones, fortaleciendo el registro documental y el archivo visual de la Presidencia.