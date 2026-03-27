​Bariloche se prepara para una nueva vigilia por Malvinas: 30 años de memoria colectiva 

El 1 de abril habrá actividades, música y una procesión de antorchas en el Centro Cívico, en la previa del Día del Veterano y de los Caídos.

A 44 años de la Guerra de Malvinas, la ciudad de San Carlos de Bariloche volverá a reunirse el próximo 1 de abril por la noche en el Centro Cívico para conmemorar el 30° aniversario de la tradicional vigilia.

Se trata de un evento popular que, desde hace tres décadas, reúne a la comunidad con los veteranos para mantener viva la memoria de quienes dieron su vida en defensa de la soberanía argentina.

La vigilia comenzará a las 18 con música en vivo, actividades abiertas y un festival con artistas locales. Durante la jornada también habrá propuestas comunitarias y deportivas, y el momento más emotivo llegará a la medianoche con la entonación del Himno Nacional y una procesión de antorchas hacia el Memorial, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi.

Una agenda cargada de actividades

El evento es organizado por la Dirección Provincial de Veteranos de Malvinas, el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y el municipio local, con propuestas para todas las edades.

Entre las principales actividades se destacan:

Bicicleteada “Pedaleando por la Estepa”

Festival musical en el Centro Cívico

Encendido de la llama eterna en homenaje a los caídos

Carrera nocturna “Héroes de Malvinas”

Participación de agrupaciones de motoqueros

Activación de radioaficionados

A la medianoche, vecinos y veteranos trasladarán la llama eterna en una ceremonia cargada de simbolismo, seguida de un minuto de silencio y la entonación de la Marcha de Malvinas.

Acto central y continuidad de la conmemoración

Las actividades continuarán el 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con el acto oficial en el Memorial, izamiento del pabellón nacional y homenajes a soldados caídos.

Además, durante los días posteriores se desarrollarán propuestas culturales y deportivas como:

Torneos de ajedrez “Inmortales de Malvinas”

Competencias deportivas infantiles

Exhibiciones de kung fu

Presentaciones de la Filarmónica de Río Negro en el Teatro La Baita

Un encuentro que une a la comunidad

Desde la organización destacaron la importancia de esta vigilia como un espacio de encuentro que trasciende generaciones y convoca a instituciones, escuelas, fuerzas de seguridad y vecinos.

A 30 años de su primera edición, la vigilia de San Carlos de Bariloche reafirma su objetivo: honrar la memoria, acompañar a los veteranos y mantener viva la historia de Malvinas en la comunidad.