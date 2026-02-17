​ ​Artistas de la región se preparan para el Festival del Carnaval y el Canto en Trelew 

​ ​

En la previa, las agrupaciones y artistas que formarán parte del escenario compartieron sus expectativas, recorridos y emociones ante una jornada que promete gran convocatoria.

La 3ª edición del Festival del Carnaval y el Canto se llevará adelante este martes en la Pista Municipal de Atletismo de Trelew, organizada por la Municipalidad de Trelew con el acompañamiento del sector privado, en una propuesta que busca sostener y fortalecer esta celebración popular en la ciudad.

Desde Las Leivas, grupo folclórico integrado por Candela y Melany Leiva en voces, Zoe Antipan en violín y David Fredez en guitarra y coros, expresaron: “Estamos super felices de que nos convoquen y de estar en un evento tan importante como este. Estamos surgiendo de a poco y, gracias a Dios, ya tuvimos bastantes presentaciones como grupo. Desde chiquitos amamos el arte y nos apasiona la música. Tenemos muchas metas y sueños para este año que anhelamos cumplir. Estamos muy contentos y agradecidos con cada oportunidad”.

Por su parte, Amanecer Chamamecero, conjunto nacido el 20 de marzo de 2025 en Trelew e integrado por Nahara Navarrete, Santiago Marín, Horacio Hueche y Rodrigo Salvatierra, señaló: “Las expectativas son muchas, ya que seguramente sea un evento muy convocante, lo cual nos genera nervios y ansiedad de subir y dar lo mejor para que la gente disfrute tanto como nosotros arriba del escenario. Estamos próximos a cumplir nuestro primer aniversario como grupo y muy contentos con la cercanía de la gente que sigue nuestra música. Poder actuar en distintos escenarios siempre nos llena el alma, así que esperamos brindar un buen show para que la gente disfrute y nos siga conociendo”.

El Grupo Folclórico Aires del Sur, conformado por Lautaro Mamani, Matías Solís, Nazareno Riquelme y Julián Oñate, remarcó: “Somos jóvenes apasionados por el folklore. Estamos recién empezando a formarnos como grupo, pero tenemos todas las ganas y la ambición de superarnos ensayo tras ensayo. Tocamos zamba, chacarera, cueca cuyana, gato y otros ritmos, y estamos muy entusiasmados de poder compartir nuestra música.”

La banda de cuarteto Temonazo se presenta con su amplio grupo de músicos, y en esta ocasión acompañada de Brisa, una cantante solista invitada. Destacaron: “Nuestro primer carnaval y vamos con todo. Estamos muy agradecidos por la invitación a formar parte de esta edición de los carnavales, con muchas ganas y emoción, y con la misión de hacerte bailar”.

La cantante trelewense Eli Espíndola, una de las voces jóvenes con mayor proyección de la provincia y actualmente radicada en Buenos Aires trabajando en nueva música, llegará al escenario en un momento clave de crecimiento artístico, llevando una propuesta emocional, honesta y cercana al público.

Desde Secreto a Voces, integrado por Marisa Moya, Johan Vargas y Nacho Quiroz, expresaron: “Estamos muy contentos de participar en este evento de carnavales y tenemos una alta expectativa porque hace rato no se realizaba algo así. Estamos muy entusiasmados de participar en algo de nuestro pueblo también, con un repertorio de ritmos latinos, reggae, rock nacional e internacional, en inglés y español, pensado para jóvenes y adultos”.

Finalmente, El Pala Palermo, cantante y compositor que atraviesa un proceso de expansión artística, señaló: “Las expectativas son muy altas. Es una oportunidad muy importante poder presentarse en un evento popular y masivo como los Carnavales de Trelew, que convoca a muchísima gente. Queremos empezar a darnos a conocer en toda la Patagonia y que el público de nuestra tierra pueda encontrarse con nuestra música”.

La programación sobre el escenario comenzará a las 14 con salsa y bachata, seguida de zumba a las 14.30.

Desde las 15 se presentarán Escuela de Música Clave de Sol, Grupo Folclórico Aires del Sur, Las Leivas, Amanecer Chamamecero y Secreto a Voces.

A las 18 actuará Eli Espíndola.

Durante la noche:

21 hs: Temonazo

22 hs: Agustín y su Teclado

23 hs: El Pala Palermo