​Arrancó la Expo Vocacional en Cipolletti: más de 500 propuestas académicas para elegir el futuro 

La Expo Vocacional “Conocer para Elegir” comenzó este martes en Cipolletti y reúne más de 500 propuestas educativas públicas y privadas destinadas a estudiantes de toda la región. El evento se desarrolla en el Complejo Cultural Cipolletti y espera la participación de más de 3.000 alumnos durante las dos jornadas.

Con entrada libre y gratuita, la Expo Vocacional de Cipolletti ofrece más de 500 propuestas académicas, charlas de orientación y encuentros con profesionales para acompañar a jóvenes en la construcción de su proyecto educativo y laboral.

La ciudad de Cipolletti dio inicio este martes a una nueva edición de la Expo Vocacional “Conocer para Elegir”, una propuesta que busca orientar a estudiantes y jóvenes sobre las distintas alternativas educativas y laborales disponibles en la región.

La actividad se desarrolla hasta el miércoles 3 de junio, de 8 a 18 horas, en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado sobre calle Fernández Oro 57. La entrada es libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.

Durante la apertura, el intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de la formación académica en una región que proyecta un fuerte crecimiento económico.

“Cipo se ha transformado en una ciudad universitaria y hoy se han generado muchas ofertas educativas. Tenemos más de 500 propuestas académicas para los chicos de toda la región y apostamos a formar jóvenes porque la demanda laboral para los próximos años será un tema clave por el desarrollo de Vaca Muerta, la producción y la región en sí”, expresó.

Por su parte, la concejal y directora de Niñez y Adolescencia, Adriana Dietrich, señaló que el objetivo principal del encuentro es brindar herramientas para que los jóvenes puedan proyectar su futuro.

“Lo que nos motiva a realizar esta Expo es que puedan conocer para elegir, ampliar su propio mundo y pensar qué quieren ser y hacer en los próximos años”, sostuvo.

Más de 500 propuestas educativas

La muestra reúne ofertas de grado, posgrado, tecnicaturas, oficios y capacitaciones provenientes de instituciones públicas y privadas de toda la región. Además, participan organismos públicos, empresas y profesionales de distintas disciplinas.

Uno de los espacios más convocantes son las charlas de orientación vocacional, a cargo del licenciado en Psicopedagogía Francisco Jesús Sevilla, quien aborda herramientas para acompañar el proceso de elección educativa de los estudiantes.

Las actividades se realizan en el marco de las normativas nacionales y provinciales que garantizan el acceso a la orientación vocacional como un derecho de los alumnos que transitan los últimos años de la escuela secundaria.

Charlas sobre proyectos de vida y experiencias profesionales

La Expo también ofrece 16 encuentros con referentes de diferentes ámbitos como educación, salud, deporte, economía, comunicación y energía. Allí, profesionales comparten sus experiencias y trayectorias para acercar distintas perspectivas sobre el mundo laboral.

Además, instituciones locales desarrollan actividades complementarias. El Departamento de Enfermería del Hospital Pedro Moguillansky realiza prácticas de RCP, testeos de VIH y sífilis, además de acciones vinculadas a Educación Sexual Integral.

También participa el Programa de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA), dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro.

Declarada de Interés Municipal, la Expo Vocacional se consolida como uno de los principales espacios de orientación educativa de la región, promoviendo el acceso a la información, la igualdad de oportunidades y la construcción de proyectos de vida para miles de jóvenes.