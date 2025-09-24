Argentina se prepara para la gran final del Festival de la Música Italiana  

​

Artistas de todo el país se preparan para la nueva edición del Festival de la Música Italiana que tendrá sede en la ciudad de La Plata. Será en octubre y reunirá a los 128 finalistas de todo el país y del exterior en una gala de nivel internacional.Con un récord de 128 inscriptos de distintas provincias argentinas y del exterior, el VIII Festival de la Música Italiana se prepara para su gran final en La Plata, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 20:30 en el Teatro Metro, ubicado en calle 4 entre 51 y 53.

Previamente, el 9 y 10 de octubre, se desarrollarán las semifinales en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde los artistas, además de cantar clásicos italianos, participarán de entrevistas, sesiones fotográficas y producciones audiovisuales.

En esta edición 2025, el jurado estará presidido por Odino Faccia, cantante, artista y tres veces candidato oficial al Premio Nobel de la Paz, reconocido internacionalmente por más de 20 años de trabajo en favor de la convivencia, la inclusión social y la equidad.También integrarán el jurado de la final Giorgio Luna, director musical del Festival de la Música Italiana; Maite Urbiztondo, ganadora en 2016; y Silvana Condoluci, segunda ganadora en 2017. Por primera vez, algunos jueces serán artistas consagrados en ediciones anteriores, quienes además de evaluar compartirán su música en el escenario.

El ganador o ganadora viajará a Italia en mayo de 2026, con todos los gastos pagos, para presentarse como artista central en el espectáculo “Italia Argentina Canta in Festival”, además de participar de una conferencia de prensa en el Parlamento Italiano y de distintas actividades culturales.

Este evento cultural, que se consolida como uno de los más importantes de la región ofrece una puesta en escena de nivel internacional inspirada en el Festival de la Canción de San Remo y mantiene vivo el vínculo con la tradición musical ítalo-argentina.

Cabe recordar que La Plata fue declarada, por ley, Capital de la Música Italiana y Capital del Emigrante Italiano. Las entradas para el evento final pueden adquirirse en www.plateaunotickets.com, a través del 01163802002 o en la boletería del Teatro Metro de lunes a sábados de 10:00 a 19:00.

