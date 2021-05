Hay tiempo hasta el 15 de mayo para aceptar las nuevas condiciones de whatsapp

El 15 de mayo entrarán en vigencia las nuevas condiciones de una de las redes sociales más usada por la gente en todas partes del mundo.

Tal vez los usuarios ya recibieron notificaciones con esta novedad, si no, pronto llegarán a los dispositivos información sobre esta normativa por medio de banners y la pestaña de los estados en la app.

Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de mayo, un requisito para poder seguir usando WhatsApp de forma plena, pero cuyo rechazo no significa la pérdida de la cuenta sino una limitación en las funciones, tal como señalan desde la compañía en el blog oficial.

No obstante, los usuarios no tendrán “acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten”, como se explica. Esto se traduce en que, durante “un breve período”, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

WhatsApp ahora es una empresa de Facebook. Hace unos días informó cuáles son los datos que compartirá con las empresas de Facebook: la información de registro de la cuenta (como el número de teléfono), datos de operaciones (por ejemplo, si se utiliza Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre cómo el usuario interactúa con las empresas cuando utilizan los Servicios de Facebook así como información sobre el dispositivo móvil y la dirección IP. Además, es posible que se compartan otros datos según se describe en la sección “Información que recopilamos” de la Política de privacidad, así como la información que se obtenga con consentimiento o mediante previo aviso.