Sigue la vacunación anti-Covid en la comarca

Durante toda la semana se realizó la vacunación contra el Covid en Cutral Co y Plaza Huincul. Piden que no asistan a los centros si no son convocados.

El día de hoy se realizó la vacunación de mayores de 60 años en el Gimnasio Municipal de Cutral Co.

Se vacunaron a 140 adultos que fueron previamente convocados por el personal de salud y la actividad comenzó a las 11 de la mañana.

En esta semana también se vacunaron el lunes y martes en el Club Plaza a personas mayores con más de 2 factores de riesgo. También convocaron a personas en el Hospital.

Personal de salud indicó que si bien la vacunación va lenta, que van a llegar dosis para todos y solicitaron que no asistan a los lugares si no son convocados previamente para hacer el trabajo más prolijo.