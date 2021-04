LA EPET 10 SIGUE PARALIZADA Y PREOCUPA A LOS PADRES

Por la situación del secundario los padres de alumnos se reunirán con ediles de la ciudad.

Mañana la agrupación de padres de alumnos de la EPET 10 se reunirá con concejales de Plaza Huincul para hacerles conocer la honda preocupación que tienen por la situación educativa de sus hijos ya que la institución permanece sin recibir al alumnado.

Las razones van desde la falta de profesores, aulas y auxiliares de servicio, hasta de herramientas para el funcionamiento del taller.

En diálogo con Amadeo Carrizo de FM Fuego, Nadia Fonseca, del grupo de padres que se moviliza para intentar normalizar la situación de la escuela, manifestó la preocupación que reina en la comunidad escolar. Contó que en no hay dictado de clases presenciales por la ocurrencia de casos de Covid; no hay novedades sobre remodelaciones o construcción de aulas para una matrícula que ya excede el espacio físico; no se han designado nuevos auxiliares de servicio; no hay noticias sobre la construcción del salón para actividad física (SAF), faltan vidrios y hay materias que no cuentan con profesor, mientras que en otras que si los tienen, no se están enviando contenidos a los alumnos.

En relación al faltante de herramientas para el taller, fundamentales en una escuela técnica , Fonseca también admitió que no lograron averiguar qué paso con ellas. El jueves el grupo de padres será recibido en el Concejo Deliberante por los ediles y esperan encontrar repercusión por sus inquietudes.