Neuquén se endeudaría en 13.500 millones de pesos para pagar a los estatales

El gobierno neuquino ofreció un aumento del 53 por ciento a los estatales neuquinos, en la mesa salarial que mantuvo con ATE, que se pagaría en forma escalonada hasta marzo del 2022.

Para afrontar esa potencial suba en los salarios, que aún no fue aprobada por el gremio y que está generando descontento en los autoconvocados de Salud, Neuquén contraería deuda por unos 13.500 millones de pesos.

El ministro de Economía e Infraestructura de la Provincia, Guillermo Pons, explicó la propuesta presentada ayer a los representantes de ATE en la mesa de negociación. Informó que consiste en un 53 por ciento de aumento escalonado cada dos meses hasta marzo de 2022 y recalcó que “cuando hablamos de estos porcentajes, todo va a parar al básico por ende repercute, como cualquier aumento, en los jubilados.”

Adelantó que el Ejecutivo provincial enviará un proyecto de ley a la Legislatura solicitando autorización para salir a buscar el financiamiento necesario para afrontar el aumento. Estimó que, para hacerlo, se necesitarán 13.500 millones de pesos.

En declaraciones periodísticas manifestó también que el gobierno no tiene pensado hacer otra oferta que supere a la del domingo. La propuesta oficial no es bien vista por los trabajadores de la Salud “autoconvocados”, que mantienen cortes de rutas en toda la provincia esperando una mejora de sus sueldos. En resumen, sostienen que no es suficiente frente a la desvalorización que sufren los salarios, sometidos a la inflación.