El sábado se enfrentarán las categorías más chicas de Huincul Hockey y Dinos HC.

Mañana sábado 24 se realizará un encuentro de Mini Hockey desde las 9.30 en el Club Plaza.

Huincul Hockey y Dinos Rugby Club se enfrentarán en partidos amistosos con las categorías más chicas. Jugarán las Sub 6; Sub 8; Sub 10 y Sub 12.

Los clubes juegan amistosos para empezar a moverse ya que en el 2020 no tuvieron actividad por la pandemia. Ya tuvieron su turno las categorías más grandes de Huincul Hockey; Dinos, Arsenal y Palín.